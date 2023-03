Jeûne de Ramadan : « Le sucre manufacturé est le premier danger de l’organisme », Dr Nana Thiombiano, nutritionniste

Le jeûne du Ramadan débutera dans quelques jours. Ainsi, durant trente jours, les musulmans accompliront le 3e pilier de l’Islam, le jeûne. Cette période de privation, surtout pendant la canicule, nécessite un certain nombre d’informations sur les dispositions à prendre afin de permettre à l’organisme de se réadapter. La nutritionniste à la direction de la nutrition du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Nana Thiombiano, donne des conseils à ce propos.

Sidwaya (S.) : Cette année, le jeûne du Ramadan tombe à nouveau à une période où les températures atteignent 45 à 50 degrés. Comment aborder cette période de jeûne avec plus de sérénité dans cette période de canicule ?

Nana Thiombiano (N.T.) : La période du jeûne étant connue, il faut commencer à se préparer un mois avant en faisant, 1 fois la semaine 1, 2 fois la semaine 2, 3 fois la semaine 3 et 4 fois la dernière semaine pour enchainer avec le plein jeûne. Pendant le jeûne, il faut dormir tôt afin de se réveiller à temps pour faire des réserves pour la période d’abstinence. Pour cela, il faut éviter les aliments pauvres en eau comme le pain, les fritures, les repas au gras. Sinon, il faut les prendre avec assez d’aliments riches en eau comme la crudité de légumes, les fruits juteux et boire de l’eau ou du jus de fruits sans sucre ajouté. La sauce légumes est préférable à la sauce pâte d’arachide le matin. Si on aime cette sauce, mieux vaut en prendre plutôt la nuit après la prière du soir et non juste après la rupture. A la rupture, il faut privilégier l’eau à la température ambiante et la bouillie de préférence sans sucre, mais enrichie avec des fruits sucrés (pain de singe, banane, fraise, jus d’orange ou tangelo, pastèque, etc.).

S : La pratique du jeûne en ces temps de forte chaleur est-elle à risque ?

N.T. : Non, si on se prépare bien. En effet, il faut prendre le temps pour manger avant de commencer. Autrement, c’est risqué surtout à cause de la déshydratation. Si pour une raison quelconque, on a dormi au-delà de l’heure du début du jeûne, mieux vaut se rattraper à la fin. Si les repas assurent les besoins du corps, il n’y a pas de risques. S : En cette période, quelles sont les conséquences du jeûne pour la santé ? N.T. : Si le jeûne est bien mené, il est bénéfique pour la santé. Cela va permettre à certaines personnes en surpoids ou obèses de perdre du poids à condition qu’elles ne fassent pas des excès entre la rupture du soir et le début au petit matin. En réalité, il faut manger et boire de sorte à couvrir les besoins du corps en 2 repas au lieu de 3. Mais, si les besoins du corps ne sont pas couverts parce que l’on ne mange pas suffisamment, il y aura des conséquences négatives sur le plan de la santé : perte excessive du poids, carences en certains éléments nutritifs pouvant entrainer des maladies.

S : Comment s’y prendre pour ne pas causer de problèmes de santé à l’organisme ?

N.T. : Il ne faut pas faire le jeûne par conformisme, mais par conviction. Car, le moral est important. En effet, le corps est faible, mais un esprit bien disposé fortifie le corps. Pour le Burkinabè avec des ressources limitées, il peut manger du tô avec une sauce légumes frais (gombo, feuilles vertes) et du poisson frais, prendre du jus de tamarin avec un peu de sucre et de l’eau. Pour ceux qui ont plus de moyens, ils peuvent ajouter des crudités.

S : Comment œuvrer pour ne pas que son corps se déshydrate ?

N.T. : Il faut bien boire des jus sans sucre ajouté avant de commencer le jeûne, éviter les aliments pauvres en eau. Travailler à l’ombre de préférence et éviter de parler beaucoup. Organiser son travail de sorte à être à l’ombre lorsqu’il fait le plus chaud, en général entre 11h et 16h. Rester à l’ombre en ce moment. Eviter de parler beaucoup, car, il y a production de salive, donc, une plus grande utilisation des réserves en eau du corps. Porter des habits amples pour éviter de trop transpirer et des habits de couleur claire. Car, la couleur sombre absorbe les rayons solaires et augmente ainsi la transpiration qui est une perte des réserves d’eau du corps.

S : Quels sont les aliments à privilégier pendant le mois de Ramadan ?

N.T. : Les aliments riches en eau : l’eau, les crudités, les boissons sans sucre ajouté (zoom koom, gingembre, etc.), la bouillie enrichie avec fruits (banane, noix de coco, avocat, orange, tangelo, pain de singe, liane goine, kaga, balanitès, tamarin, pastèque), ou légumes (gingembre, hochata, courge, persil, carotte, tomate, concombre) avec épices (clou de girofle, piment noir) et de préférence sans sucre ajouté. La soupe sans trop de sel ou d’huile et les mets avec sauce légumes. Il faut que l’on consomme chaque jour des céréales ou des tubercules, de l’huile et de la viande ou du poisson ou des légumineuses pour avoir une ration équilibre et suffisante.

S : Quels sont ceux qu’il faut éviter ou modérer ?

N.T. : Les aliments pauvres en eau : le pain, les pois de terre, le couscous, l’attiéké, les aliments trop gras, trop sucrés comme les sucreries, y compris les jus faits maison, les pâtisseries, les galettes trop grasses et sucrées et les aliments trop salés (chips, arachides salées ou sucrées, grillades, alcool, mayonnaise, moutarde, cubes bouillons, etc.), les sauces trop grasses (pâte d’arachide, graines de palme, courge). Le sucre manufacturé est le premier danger de l’organisme. Même si vous n’en consommez pas, les mets à base de céréales (riz, tô, couscous, bouillie) ou de tubercules (igname, patate, pomme de terre, etc.) ou de légumineuses (haricot, poids de terre, etc.) en fournissent. La ration alimentaire ne doit pas apporter plus de 10% des calories en sucre, c’est-à-dire environ 5 carreaux de sucre. Il n’y a pas de danger à ne pas consommer de sucre. Il ne faut pas abuser des matières grasses, mais il faut qu’elles fournissent 30% des calories chaque jour, en général 3 à 5 cuillères d’huile par jour pour un adulte. Si vous n’en consommez pas, le corps va en fabriquer à partir du sucre ajouté ou provenant des céréales et autres, mais ce n’est pas la bonne qualité. Il ne faut pas avoir peur de l’huile, mais il ne faut pas en abuser.

S : Comment rompre le jeûne sans risque ?

N.T. : A la rupture, boire de l’eau à la température ambiante, de la bouillie enrichie avec du jus d’orange ou de la banane. Après la prière, même chose que le matin avec du jus de pain de singe ou kaga ou liane goine. Ajouter de l’huile dans la sauce pour augmenter les calories et avec moins de sucre. Pour ceux qui ont plus de moyens, ils peuvent ajouter des crudités. S : Quelles sont les personnes qui doivent s’abstenir de jeûner ? N.T. : Les femmes enceintes ou allaitantes, les malades, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui travaillent au soleil sauf si elles s’organisent pour éviter la période très chaude.

S : La prise de médicaments est-elle compatible avec le jeûne ?

N.T. : A mon avis, les malades doivent éviter de faire le jeûne. Dieu comprend. Il devrait y avoir des alternatives. Ils doivent s’abstenir, si le traitement couvre toute la journée sauf avis contraire du médecin traitant. Le diabète n’est pas compatible avec le jeûne.

S : Un conseil pour tous les jeûneurs.

N.T. : Il faut faire le jeûne par conviction, car, si l’esprit est bien disposé, il va supporter le corps pour éviter toute conséquence négative pour la santé. Si pour une quelconque raison vous n’avez pas pu vous lever assez tôt pour manger et boire, rattrapez le retard à la fin, car si vous avez dormi au-delà de l’heure, c’est que vous en aviez besoin, Dieu est miséricordieux. Organiser votre travail pour éviter d’être au soleil entre 11h et 16h. Vous devez continuer à manger et boire de sorte à couvrir vos besoins nutritionnels au cours de ces 2 repas (tôt le matin et la nuit). A la rupture, il faut compenser le manque d’eau d’abord puis l’énergie. Ainsi prenez de l’eau à la température ambiante en petite quantité régulièrement puis des boissons sucrées mais sans sucre ajouté (utiliser des fruits pour sucrer) si non très peu de sucre puis la bouillie enrichie. Prenez le repas du soir après la prière pour avoir le temps de bien mâcher. Marcher un peu pour faciliter la digestion et dormez tôt pour vous reposer car un corps bien reposé supporte mieux le jeûne. S’abstenir de faire le jeûne si vous êtes malade. Au-delà de tous ces conseils, écoutez votre corps car il émet des alertes.

Interview réalisée par

Wamini Micheline OUEDRAOGO