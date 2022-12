Journée mondiale de la qualité : l’ABNORM forme des acteurs à Bobo-Dioulasso

L’Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé un atelier de formation au profit d’une cinquantaine d’acteurs socio-économiques, le samedi 10 décembre 2022, à Bobo-Dioulasso. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la 13e Journée mondiale de la qualité qui a lieu le 10 novembre dernier.

La Journée mondiale de la qualité a été commémorée cette année, le 10 novembre dernier. L’Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a, dans le cadre des activités de cette commémoration, organisé, le samedi 10 décembre 2022, à Bobo-Dioulasso, une session de formation et d’information. La cérémonie d’ouverture de ladite session a été présidée par le directeur de la normalisation et de la certification à l’ABNORM, Dr Bakoué Jean Paul Karama.

La session, a-t-il expliqué, a été instituée en vue de reconnaitre l’importance de la qualité, mais aussi de sensibiliser les acteurs socio-économiques de la région des Hauts-Bassins aux normes et à la réglementation en matière de contrôle de qualité. Des normes qui vont permettre, à écouter M. Karama, aux acteurs d’améliorer la qualité de leurs produits. En plus de promouvoir la qualité, la Journée mondiale de la qualité permet de promouvoir sa contribution à la prospérité et à la croissance des entreprises, a poursuivi le directeur en charge de la normalisation.

Le thème de cette la 13e édition est : « Conscience de la qualité, faire ce qu’il faut ». Ce thème, à écouter Dr Karama, donne l’occasion de réfléchir à la manière d’utiliser la qualité pour soutenir le processus de décision et de faire ce qu’il faut au bénéfice de toutes les parties prenantes. « Dans le cadre du commerce international et même régional, les normes constituent le passeport pour les produits », a-t-il affirmé.

Bakoué Jean Paul Karama a, en outre, laissé entendre qu’à travers la promotion de la qualité, les entreprises pourront fidéliser leur clientèle, mais aussi acquérir d’autres parts de marché. La session de formation a été ponctuée par 4 communications. La première sur l’ABNORM, la deuxième sur la normalisation et la certification, la troisième sur l’infrastructure qualité et la quatrième sur le contrôle de la qualité.

Alpha Sékou BARRY

