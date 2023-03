Justice: les journalistes français  Eric Laurent et Catherine Graciet condamnés pour chantage contre le roi du Maroc

Les journalistes français Eric Laurent et Catherine Graciet ont été condamnés à Paris à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ils devront également payer un euro de dommages-intérêts et 5 000 euros chacun au titre des frais d’avocats. Selon Africanews, ils ont été reconnus coupables de tentative de chantage contre le roi du Maroc Mohammed VI en lui réclamant de l’argent en contrepartie de la non-publication d’un livre. Les deux journalistes avaient publié en 2012 un ouvrage sur le roi Mohammed VI intitulé « Le roi prédateur ». Les deux auteurs avaient réclamé deux millions d’euros au roi pour ne pas publier le second tome du livre. Après une rencontre avec l’émissaire du royaume, l’avocat Hicham Naciri, le Maroc avait porté plainte.

A.K