Le chef du canton de Zomnoogo dans le Namentenga, âgé de 50 ans, a été condamné ce mercredi 23 novembre, à six mois de prison et à 300 000 FCFA d’amende, le tout assorti de sursis, pour incitation à la haine et à la violence, a indiqué l’AIB.

Le 16 octobre 2022, il avait incité à tuer des citoyens d’une ethnie si le terrorisme persistait au Burkina Faso.

Sidwaya.info