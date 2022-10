Le Premier ministre, Me Kyelem de Tambèla : « S’il y a un partenaire qui n’est pas loyal envers nous, nous attirerons son attention et s’il persiste dans son comportement, nous reverrons nos relations avec ce partenaire »

Mesures économiques : « Nous allons commencer par abroger la décision sous le président Damiba qui consistait à relever le traitement des ministres et du président du Faso. Ensuite nous essayerons de voir, je ne peux pas vous dire si on pourra le réduire ou pas, mais nous essayerons de voir si c’est possible de revenir sur ces décisions afin de relancer l’économie.