Littérature : le professeur André Kaboré a édité un livre d’anglais au profit des Burkinabè

‘’introduction to Burkinabè literature’’ est le titre de l’œuvre en anglais du Professeur André KOBORE enseignant chercheur maitre de conférence département d’étude Anglophone à l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des lettres, des Arts et de la Communication(LAC) à l’Université Joseph Ki-Zerbo. Le livre a été présenté au public le 30 novembre 2022 au centre national Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou.

A en croire le professeur André Kaboré, la langue anglaise serait incontournable dans le monde d’aujourd’hui, pour se faire comprendre par plusieurs interlocuteurs une bonne connaissance de cette langue s’impose.

Pour cet apprentissage, l’enseignant chercheur André Kaboré a produit ‘introduction to Burkinabè literature’’, un livre riche en grammaire et vocabulaire.

Cette œuvre est la deuxième production littéraire de l’auteur : le premier livre est littérature et religion, enjeux et perspectives. Il a également écrit une trentaine d’articles qui sont publiés dans les librairies internationales. Ce document le dernier en date, ‘’introduction to Burkinabè literature’’ a été édité aux Etats Unis.

Sidwaya. infos