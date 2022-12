Liza Mall : Le centre commercial moderne du groupe EBOMAF ouvre ses portes

Le Groupe EBOMAF a officiellement ouvert un centre commerce moderne, Liza Mall, le mardi 27 décembre 2022, à Ouagadougou. Placée sous le parrainage du PDG du Groupe, Mahamadou Bonkoungou, la cérémonie d’ouverture a connu la présence des ministres en charge des affaires étrangères, du commerce et de la sécurité et de nombreuses personnalités du monde des affaires et de l’administration publique burkinabè.

Le Groupe EBOMAF veut demeurer un acteur majeur dans le développement socioéconomique du Burkina Faso.

Présent dans le domaine du BTP, de la banque, du transport aérien, le groupe veut encore écrire son nom en grande lettre dans la grande distribution.

Après Liza Market-Kwamé-Nkruma en 2019 et Liza Market Patte-d’Oie en 2021, le Groupe EBOMAF vient d’offrir à la clientèle ouagalaise un centre commercial de haut standing répondant aux « standards internationaux » dénommé Liza Mall.

Situé en plein centre de la capitale au quartier Koulouba, non loin du centre des affaires ZACA, l’ouverture officielle de ce joyau commercial, placée sous le parrainage du Président directeur général (PDG) du Groupe, Mahamadou Bonkoungou, a eu lieu le mardi 27 décembre 2022, en présence des ministres des Affaires étrangères, du Commerce, de la Sécurité et de nombreuses personnalités du monde des affaires et de l’administration publique burkinabè.

« Baptisé LIZA MALL, c’est un vaste centre commercial, voire une énorme galerie marchande, dans lequel le client trouve tout ce dont il a besoin en biens de consommation, services ou animations. Il répond à l’ensemble des besoins de la clientèle en un seul endroit à travers un cadre idéal pour ses divers achats, sa restauration, la détente de ses enfants, ses soins de beauté, ses séances de massage, etc. », a fait savoir sa promotrice, Alizèta Kambou/Bonkoungou.

En effet, ce premier grand centre commercial de la capitale offre une gamme variée de produits et services tels des marchandises diverses, des fruits et légumes, des accessoires intérieur maison, des appareils électroménagers, des meubles de luxe, des équipements sportifs et des articles du textile (habillement pour Homme-Femme-Enfant), un Restaurant (pâtisserie, glacier, fast-food), un salon de coiffure, une salle de massage.

« Une grande première dans notre pays »

Avec l’ouverture de LIZA MALL, ce qui a été longtemps cité en exemple ailleurs vient ainsi d’être rendu possible ici à Ouagadougou, a fièrement martelé Mme Bonkoungou. Et dans le but de donner satisfaction aux clients, environ 200 employés sont à leur service.

« Il vous appartient maintenant de vous approprier ce centre commercial digne de ce nom qui, j’en suis sûr, va faire la fierté de notre capitale », a lancé la responsable de LIZA MALL aux Burkinabè.

Au-delà de son contenu, ce centre commercial est un joyau architectural « d’une surface cumulée savamment aménagée de sept mille mètres carrés », équipé de trois ascenseurs dont deux avec une vue panoramique et d’escalators c’est-à-dire des escaliers roulants afin de faciliter le déplacement dans l’enceinte du bâtiment.

La réalisation de cette enseigne commerciale, « une grande première dans notre pays », illustre la résilience de la communauté des affaires en général et du Groupe EBOMAF en particulier, a souligné la promotrice de Liza Mall.

« Cet investissement témoigne d’une foi en un avenir radieux pour notre pays. Il résulte d’une ambition personnelle de faire en sorte que la capitale burkinabè bénéficie aussi des normes et des standards internationaux en matière d’installations, d’offres et de services commerciaux », a-t-elle confié. Mais sans oublier l’accompagnement et l’implication du PDG, grâce à qui, ce projet conçu depuis longtemps est devenu réalité.

« Malgré l’adversité incompréhensible et injustifiée à laquelle son Président-Directeur Général, Mahamadou Bonkoungou, est particulièrement confrontée actuellement, il ne cesse de marquer d’une grande empreinte le progrès socioéconomique de sa mère-patrie, le Burkina Faso. C’est grâce à son engagement patriotique et à son soutien sans faille qu’un tel hub commercial, jamais réalisé dans notre pays, ouvre aujourd’hui ses portes », a-t-elle souligné.

Améliorer l’urbanité et la modernité de Ouagadougou

Le PDG du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, par la voie de son représentant, Salimata Bonkoungou, a salué la détermination et la grande vision entrepreneuriale de l’initiatrice de ce projet.

« A travers ce joyau, il est évident que LIZA MALL s’inscrit dans le développement socioéconomique de notre pays. La promotrice s’y est engagée et s’investit pleinement avec abnégation et dynamisme depuis quelques années. Elle a su transcender son état de fille de « Papa et de PDG » pour s’imposer en une entrepreneure au sens noble du terme. En plus d’être ma plus proche collaboratrice, elle est désormais une consœur opératrice économique », a laissé entendre Salimata Bonkoungou.

En bon père de famille qui a su tracer les sillons, il est heureux de voir qu’aujourd’hui ses enfants assurent bien la relève.

« LIZA MALL est un projet qui a été conçu et exécuté pour contribuer, un tant soit peu, à l’amélioration de l’urbanité et de la modernité de la ville de Ouagadougou. C’est une expérience jamais égalée dans le magasinage et les services commerciaux de tous genres. C’est une réalisation remarquable devant laquelle tout Burkinabè doit se sentir très fier », s’est réjoui le représentant du PDG de EBOMAF.

Au regard du contexte sécuritaire difficile, Mahamadou Bonkoungou a rendu hommage aux FDS et VDP qui se battent nuit et jour pour la libération du pays. Il a appelé les Burkinabè à l’union sacrée dans la lutte contre le terrorisme.

A l’issue de la coupure du ruban, les officiels, guidés par la promotrice, ont visité les différents rayons de Liza Mall. La cérémonie d’ouverture officielle a également été marqué par des prestations d’artistes de renom comme Floby, Ela Nikiema, Zougnazagamda, Mula.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com