Lutte contre le terrorisme : le PNUD offre du matériel aux forces de sécurité intérieure

Le Programme des Nations unies pour le développement a remis, le jeudi 25 mai 2023 à Ouagadougou, un lot d’équipements et de matériels au ministère en charge de la sécurité au profit des forces de sécurité intérieure.

Le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) entend accompagner le gouvernement burkinabè dans sa dynamique de reconquête et de stabilisation des zones affectées par l’insécurité. L’organisme onusien a fait don, le jeudi 25 mai 2023 à Ouagadougou, d’un lot d’équipements et de matériels au ministère de l’Adminis-tration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité au profit des unités de la police et de la gendarmerie nationale pour la stabilisation des communes des régions du Sahel et de l’Est. D’une valeur globale d’environ 320 millions F CFA, ce don est composé de 8 véhicules Pick up, 121 motos, 74 équipements de communication, 50 GPS, 55 ordinateurs, imprimantes et scanners, 370 kits complets de secours médical et des fournitures de bureau. « Ces équipements sont de nature à solidifier les capacités opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationale pour le rétablissement de la sécurité dans ces zones de stabilisation », a déclaré la représentante-résidente du PNUD au Burkina Faso, Elsie Laurence-Chounoune. Pour elle, ce matériel permettra également d’assurer une coordination efficace des interventions des deux forces en lien étroit avec leurs commandements au niveau régional et favorisera enfin une forte mobilité des unités locales pour être aux côtés des populations. Une chose qui permettra aussi, selon Mme Chounoune, de rétablir la confiance en l’Etat dans son rôle de protection des droits ainsi que la fourniture de services de base. Elle a indiqué que ce premier geste sera suivi dans les prochains jours d’une remise d’équipements de protection de vision nocturne, de matériel de détection des IED et des véhicules. Toutefois, la représentante-résidente du PNUD a précisé que l’acquisition de ce premier lot de matériel a été possible avec le concours de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne et de la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso qui interviennent dans le cadre du mécanisme de la stabilisation de la région du Liptako-Gourma. Le ministre en charge de l’administration territoriale, Boukaré Zoungrana, a traduit sa gratitude aux donateurs et rassuré que le matériel sera utilisé à bon escient. « C’est un don qui vient à propos. Car cela participe au renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité surtout, celles de sécurité intérieure dans le cadre de l’atteinte de l’objectif principal de la Transition qui est la restauration et l’intégrité du territoire national », a-t-il souligné.

Kadi RABO