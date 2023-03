Lutte contre le terrorisme : plusieurs terroristes neutralisés dans la zone des trois frontières

Les Forces combattantes ont neutralisé plusieurs terroristes, hier mardi 21 mars 2023 dans le Sourou et la Sissili, lors de combats au cours desquels, elles ont perdu trois éléments. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante logistique détruite dans la nuit de lundi à mardi, par l’armée de l’air dans la zone des trois frontières, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Le détachement de l’Unité d’intervention polyvalente de la Police nationale, basé à Tougan, a livré une bataille tôt le mardi 21 mars 2023, avec de nombreux terroristes. Deux policiers ont rangé l’arme à gauche, mais plusieurs terroristes ont été neutralisés pendant les combats et par des frappes pendant leur fuite. Un peu plus tard dans la Sissili, ce sont des éléments du commissariat de police de district de Silly et des VDP qui croiseront le fer avec un groupe armé terroriste.

Un VDP a rendu l’âme et une quinzaine de terroristes neutralisés. Dans les deux théâtres d’opérations, les ratissages se poursuivent, indiquent nos sources. Autre lieu, autre opération, la veille, dans la nuit du lundi au mardi, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante logistique détruite par l’armée de l’air dans la zone des trois frontières, a appris l’AIB de sources sécuritaires. Une mission de renseignement a permis de localiser dans la même nuit du lundi 20 au mardi 21 mars 2023, une base terroriste dans la zone des trois frontières (entre le Burkina, le Mali et le Niger). Un raid aérien a permis d’anéantir cette base, neutralisant plusieurs terroristes et détruisant une importante logistique, assurent nos sources.

Agence d’information du Burkina