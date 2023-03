Match Togo # Burkina Faso (1-1) : les Etalons valident leur 13e participation à une CAN

Le Burkina Faso et le Togo ont fait jeu égal (1-1) hier 28 mars 2023 au stade de Kégué, à Lomé, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Avec 10 points, les Etalons décrochent le ticket qualificatif pour la 34e édition de la CAN qui se tiendra en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Le Burkina Faso a décroché le ticket de sa 13e qualification à une CAN. Hier 28 mars 2023, les Etalons et les Eperviers ont fait jeu égal (1-1), au stade de Kégué à Lomé pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Avec trois victoires de suite, les poulains du sélectionneur Hubert Velud n’avaient besoin que d’un nul pour se qualifier à deux journées de la fin de ces éliminatoires.

Une première dans l’histoire du Burkina Faso. Pour cette manche retour contre le Togo, le technicien français a opéré trois changements de son effectif de départ à Marrakech. Issoufou Dayo suspendu, Hubert Velud fait appel à Adamo Nagalo. Steeve Yago prend la place de Abdoul Razack Guiébré blessé. Enfin, Franck lassina Traoré débute sur le banc et cède sa place à Cédric Badolo. Côté Eperviers, Paulo Duarte procède à un seul changement. Klidje est préféré à Denkey .

Contrairement à Marrakech, les Etalons font une bonne entame de match à Lomé malgré un stade acquis aux Eperviers. Très confiants, ils s’installent peu à peu dans le camp adverse. Sur une récupération dans le couloir gauche, Issa Kaboré parvient à battre son vis-à-vis et centre. A la réception, Bertrand Traoré trouve le montant droit du portier togolais. Dango Ouattara en embuscade renvoie le cuir au fond des filets pour l’ouverture du score (12e). Un but qui endort le stade de Kégué.

Les Togolais voient leur chance de qualification s’envoler. Duarte donne de la voix. Chose qui portera fruits avec l’égalisation. Sur une mauvaise relance de Hervé Koffi, les Eperviers récupèrent le ballon et très vite se retrouvent dans la surface de réparation burkinabè. Le

dernier rempart repousse une première frappe dans l’axe. Kodjo Fo Doh Laba ne va pas se faire prier pour donner espoir à tout un peuple avec une égalisation (25e) méritée. A un but partout, les Togolais croient à une victoire pour se relancer dans la poule. Mais les Burkinabè gèrent le score jusqu’à la pause.

Du retour des vestiaires, la fatigue se fait sentir dans le camp burkinabè. Gustavo Sangaré est l’ombre de lui-même. Balti Touré est transparent et Adama Guira est imprécis dans les relances. Les Etalons perdent la bataille du milieu. A l’attaque, les ballons sont rares.

Bertrand Traoré, contraint de descendre bas pour chercher les ballons, est battu dans les duels. Bien que physiquement diminué, Hubert Velud maintient son onze de départ. Duarte, quant à lui,procède à trois changements dont deux sur coup. Le technicien portugais renforce son milieu de terrain et sa ligne d’attaque. Le premier changement burkinabè est intervenu dans le dernier quart d’heure de jeu avec l’entrée de Fessal

Tapsoba à la place de Dango Ouattara. Malgré ce changement, les Etalons subissent la rencontre jusqu’au coup de sifflet final. Le Burkina Faso obtient le point du nul dans la douleur. Ils auraient pu obtenir les trois points de la victoire si l’encadrement technique avait osé. Le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers assurent l’essentiel et se qualifientdu même coup pour la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Lomé)

Fiche technique

4e journée éliminatoires CAN 2023