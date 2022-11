MCCAT: le Ministre Jean Emmanuel OUEDRAOGO prend langue avec les syndicats

Le Ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Monsieur Jean Emmanuel OUEDRAOGO a entamé dans la matinée de ce vendredi 11 novembre 2022, une série de rencontres avec les syndicats de son département.

Le ministre a rencontré tour à tour les secrétaires généraux les organisations syndicales à savoir : le Syndicat National des Travailleurs de la Culture et du Tourisme( SYNATRACT), le Syndicat Autonome des Professionnels du Patrimoine Culturel du Burkina Faso (SYNAPPC-BF), le Syndicat National du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Théâtre du Burkina Faso (SYNACAT-BF) et enfin le Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Communication ( SYNATIC).

Cette prise de contact voulue, par le ministre Jean Emmanuel OUEDRAOGO entre dans le cadre du maintien du dialogue social avec les organisations syndicales mais également recueillir leurs avis et préoccupations en vue d’apporter des réponses idoines pour une amélioration des conditions de vie et de travail des agents du ministère.

Monsieur le ministre a saisi l’occasion pour présenter aux différentes organisations syndicales, les actions prioritaires de sa feuille de route qui incombe son département.

Les représentants des syndicats à l’unanimité ont salué la démarche du ministre Jean Emmanuel OUEDRAOGO et ont traduit leur disponibilité à œuvrer dans le dialogue pour la bonne marche du département.

DCRP/MCCAT