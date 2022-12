Ministère en charge de la communication : 154 agents honorés

Le ministère de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme a décoré, le jeudi 22 décembre 2022 à Ouagadougou, ses agents qui se sont distingués par leur ardeur au travail.

Ils sont 154 récipiendaires du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme mais aussi, des partenaires au département à être distingués : 4 dans Ordre de l’Etalon, 12 dans l’Ordre du Mérite burkinabè et 138 dans les Ordres spécifiques avec agrafe (arts : 42 ; radio, télévision, presse écrite : 62 ; littérature écrite et orale : 15 ; musique, danse : 05 ; tourisme et hôtellerie : 14). La cérémonie de décoration a eu lieu, hier jeudi 22 décembre 2022 à Ouagadougou. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, l’augmentation du nombre de médailles qui passent de 103 en 2021 à 154, cette année, témoigne de l’engagement et de l’abnégation au travail de l’ensemble des acteurs du secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, mais également, le signe de l’importance grandissante conférée à son département.

« Une importance qui est liée au rôle que ce secteur joue dans toutes les chaines de valeurs, notamment les industries de l’information et de la publicité, du cinéma et de l’audiovisuel, de la musique et danse, de la littérature, du tourisme et hôtellerie, de la mode, etc. », a-t-il rappelé. Jean Emmanuel Ouédraogo a d’ailleurs affirmé que ces décorations dans les différents Ordres matérialisent la reconnaissance de l’Etat pour l’ensemble des sacrifices consentis pour la construction de la Nation. C’est pourquoi, il a invité les récipiendaires à plus d’abnégation au travail surtout en ces moments difficiles que traverse le Burkina Faso. « C’est le moment, plus que jamais, de trouver en cette distinction reçue en ce jour solennel, la source d’inspiration pour consentir davantage pour la mère Patrie, plus d’efforts et de sacrifice en travaillant avec dévouement, loyauté et professionnalisme », a soutenu le premier responsable du département.

Il les a félicités pour les efforts consentis au quotidien pour l’atteinte des objectifs communs, à savoir, faire de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, les fondements pour l’édification d’un Burkina Faso de paix, de sécurité retrouvée, de cohésion sociale, de dignité, d’intégrité et de prospérité. Il n’a pas oublié les partenaires techniques et financiers, les associations et acteurs de développement, des professionnels de son département qui sont aujourd’hui honorés. « Recevez ces décorations comme la modeste reconnaissance de la Nation pour toutes les contributions à la bonne marche de notre secteur et du pays dans son ensemble », a-t-il lancé avant d’exhorter les autres collaborateurs à suivre l’exemple de ceux qui sont à l’honneur aujourd’hui. « Puisse leur exemple vous inspirer afin que votre tour vienne, toujours dans l’esprit du service public et du travail bien fait », a souhaité le ministre Ouédraogo.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com