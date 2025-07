Finale de la coupe du DG Essakane: le village Essakane site d’adjuge le trophée!

Ce samedi pluvieux du 12 juillet s’est disputée en nocturne sur le site minier, la grande finale de la coupe du DG d’IAMGOLD Essakane SA. La coupe a été remportée par l’équipe du village Essakane site qui a triomphé de celle de Falagountou sur le score étriqué de 1 but à zéro. ,

Dans son allocution, M. Abdoul Karim ZONGO, Gouverneur de la Région du Sahel, parrain de l’édition 2025, a exhorté les équipes à faire preuve de fair-play. La première autorité de la Région a exprimé sa gratitude à la mine Essakane pour son soutien à l’épanouissement des jeunes. M. ZONGO a aussi félicité l’initiative de la création de cette coupe qui est à sa première édition. «Ce tournoi dénommé ‘’Maracana de la solidarité’’ a regroupé 12 équipes, des trois communes riveraines de la mine. Cette initiative renforce l’offre de sport dans notre Région, elle permet de susciter un esprit de cohésion » a souligné le Gouverneur du Sahel.

Franck NAPON, Directeur Santé Sécurité & Développement Durable (SSDD) de la mine Essakane a campé le décor. Dans son mot introductif de la cérémonie, il a souhaité la bienvenue aux autorités locales et aux représentants des communautés hôtes qui n’ont pas voulu se faire conter l’évènement. Francis Letarte LAVOIE, Directeur général adjoint (DGA) de la mine Essakane, représentant le Vice-président et Directeur général, Tidiane BARRY empêché, a félicité l’ensemble des acteurs pour le rayonnement du Sahel. ‘’ Cela me fait chaud au cœur de voir tout ce beau monde rassemblé autour d’un match sur un site minier. Cette activité contribue à la promotion de la santé par le sport. Cette compétition tout en permettant aux jeunes de se frotter va renforcer leurs valeurs sociales » a déclaré M.LAVOIE.

La grande finale de la coupe du DG Essakane a constitué un pôle d’attraction particulière pour les travailleurs du site. Dans une ambiance bon enfant, ils ont envahi dès 17 heures la pelouse au gazon synthétique afin de suivre cette finale âprement disputée entre deux communes riveraines de la mine. La vingtaine de minutes de la première mi-temps s’est écoulée sans qu’aucune des deux équipes finalistes ne parvienne à marquer le moindre but. On a assisté à des tentatives qui ne trouvent pas le cadre souvent. Les deux équipes finalistes se mettent la pression, mais aucune ne trouve la faille jusqu’à la mi-temps. Le match était assez équilibré mais à la reprise l’équipe d’Essakane site a affiché ses ambitions. Les maillots blancs beaucoup plus remuants que les dorés de Falagountou, poussent et ouvrent le score à la 30ème minute par le dossard 6, Hamadou Ag ABDOULAYE. Le score est resté inchangé et à la fin du temps règlementaire, l’équipe d’Essakane FC est sacrée championne !

Un million de FCFA et un jeu de maillots pour le vainqueur !

Cette finale s’est jouée sous les regards intéressés des Hauts commissaires du Séno et de l’Oudalan, présidents des délégations spéciales des communes hôtes (Gorom-Gorom, Falagountou et Dori), de M. Ali Bokoum, Chargé de mission du Sahel à la Présidence du Faso, Ali Bokoum et des responsables des différents départements de la mine Essakane.

L’équipe de Falagountou n’a pas démérité. « C’est le football et il fallait un vainqueur », a réagi un de ses attaquants, félicitant l’équipe victorieuse. L’équipe d’Essakane site a mouillé le maillot pour faire plaisir à ses supporters mais aussi à son sponsor ETAF, le sous-traitant minier local, Alfred TIENDREBEOGO. La finale de la coupe du DG Essakane a été un beau match, un match de belle facture, bien animé et très enthousiaste. La pluie, invitée surprise de la finale, est tombée toute la matinée sur l’aire du jeu. Le coup d’envoi de la finale prévu à 18 heures a été repoussé à 19h30.

Dans la même soirée, il s’en est suivi les remises des prix lors d’un plateau récréatif animé par l’artiste Dez Altino. L’équipe victorieuse de l’édition 2025 de la compétition a remporté le trophée, une enveloppe de 1.000.000 FCFA et un jeu de maillots. Classée 2e, l’équipe de Falagountou est repartie avec une enveloppe de 750 000 F CFA.