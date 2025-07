CISCE : la connectivité au cœur de la 3e édition

La 3e Exposition internationale des chaînes d’approvisionnement de Chine (CISCE) se déroule du 16 au 20 juillet 2025 à Beijing. La présente édition met l’accent sur l’impératif de dynamiser les chaînes d’approvisionnement dans un contexte de menaces tarifaires et de protectionnisme. Le thème « Connecter le monde pour un avenir partagé » du CISCE 2025 rappelle l’importance d’une coopération mondiale basée sur des principes inclusifs dans la bonne marche de l’économie. À l’heure de l’économie mondialisée, la connectivité mérite toute une attention particulière à cet événement. C’est pourquoi, de par son envergure, le CISCE se positionne comme une plate-forme de rencontres et d’opportunités pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement à travers le monde. Depuis la première édition, le Salon s’est voulu comme un bien public international où toutes les entreprises ont leur place pour se connecter aux autres.

La 3e édition du CISCE se tiendra sur une aire de 120 000 m2, signe de la réputation qu’il a acquise en si peu de temps. Ce sont plus de 650 entreprises et institutions nationales et étrangères en provenance de 75 pays, régions et organisations internationales qui prendront part au CISCE 2025. Le taux de participation des entreprises étrangères est estimé à 35%, avec une présence remarquée des compagnies européennes et américaines. Le nombre d’exposants, selon les estimations des organisateurs, devrait atteindre 1 200. La Thaïlande et les provinces chinoises du Shandong et du Guangdong sont les invitées d’honneur de cette édition.

La principale innovation majeure de cette édition est l’élargissement des catégories de produits. En effet, six zones d’exposition principales qui comprennent la fabrication avancée, l’énergie propre, les véhicules intelligents, la technologie numérique, les modes de vie sains et l’agriculture verte vont offrir une panoplie de choix aux visiteurs. La zone d’exposition pour la chaîne d’innovation va particulièrement mettre l’accent sur la commercialisation des technologies développées issues des laboratoires et la dynamisation de l’intégration efficace entre la chaîne d’innovation et la chaîne industrielle.

En mettant la connectivité au cœur de l’édition 2025 du CISCE, il s’agit de consolider les jalons d’une coopération étroite afin d’assurer une continuité dans l’approvisionnement des chaînes d’approvisionnement industrielles. Face aux incertitudes inhérentes aux tarifs douaniers et au protectionnisme qui pourraient entraver les flux des échanges économiques, les entreprises sont appelées à prendre des mesures proactives pour garantir un fonctionnement normal des chaînes d’approvisionnement. Le CISCE 2025 aura pour objectif d’encourager la connectivité pour non seulement bâtir un système mondial d’approvisionnement inclusif, mutuel bénéfique et ouvert, mais aussi partager les expériences en matière d’innovation technologique.

Le CISCE œuvre à la construction de chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales plus sûres, plus stables, plus ouvertes et plus inclusives. Il permet de prendre en compte l’intégration des nouvelles technologies et l’évolution actuelle vers la régionalisation, la diversification, la numérisation et la durabilité afin de remodeler l’architecture des chaînes d’approvisionnement et de favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques. Face aux barrières commerciales protectionnistes et de considérations géopolitiques qui empiètent sur la division traditionnelle du travail, la Chine propose le CISCE comme un point d’appui d’ouverture d’un nouveau levier de collaboration transfrontalière.

Karim BADOLO

CGTN Français