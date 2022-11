Ministère en charge du commerce : le nouveau ministre Serge Gnaniodem Poda installé

Le Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, a officiellement installé Serge Gnaniodem Poda, dans ses fonctions de ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, le lundi 14 novembre 2022, à Ouagadougou.

Appelé dans le gouvernement du Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, lors du remaniement ministériel du mercredi 9 novembre 2022, Serge Gnaniodem Poda a officiellement pris les rênes du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises. Son installation, présidée par le Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, a eu lieu, le mercredi 14 novembre 2022, à Ouagadougou. M. Dingara, à l’entame de ses propos, a invité le nouveau ministre à se donner à « bras-le-corps » pour atteindre les résultats escomptés dans le laps de temps accordé. « Cette nomination témoigne de la confiance placée en vous et aussi vous oblige à assumer de grandes responsabilités à ce moment crucial de la vie de notre Nation », a-t-il déclaré.

Le présent gouvernement, selon lui, est celui de combat au service du peuple et qui doit impérativement travailler à atteindre ses objectifs. Ce sont, a cité Jacques Sosthène Dingara, la satisfaction des « nombreuses » attentes du peuple, la reconquête du territoire national et la gouvernance exemplaire et transparente. A en croire le nouveau ministre en charge du développement industriel, les priorités du département seront de relancer le développement du secteur industriel, d’assainir et de soutenir le commerce. Il va s’agir aussi, a-t-il ajouté, de promouvoir et favoriser l’accès des produits artisanaux burkinabè aux marchés nationaux et internationaux, d’accompagner les Petites et moyennes entreprises (PME) pour une contribution plus accrue à l’essor économique du Burkina Faso. « Nous identifierons ensemble, de façon franche et diligente, en ayant à l’esprit l’intérêt général et le devoir de fournir un service public de qualité répondant aux attentes des citoyens, les axes d’amélioration des processus et des projets, et nous apporterons des réponses appropriées pour plus d’efficacité », a-t-il laissé entendre. Pour ce faire, Serge Gnaniodem Poda a assuré de s’employer avec responsabilité, honnêteté et détermination à conduire efficacement les missions dévolues au ministère en charge du commerce.

Biographie express du nouveau ministre en charge du commerce

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, est un macro-économiste de formation. Il a étudié à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou et a décroché en 2003 un Diplôme d’études approfondies (DEA) en macroéconomie, option économie internationale. M. Poda est depuis mars 2005, un cadre supérieur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Ouagadougou et également titulaire de plusieurs certificats professionnels économiques obtenus des institutions internationales comme le Fonds monétaire international (FMI) et l’Institut international de management d’Abidjan (IMA). M. Poda est marié et père de trois enfants.

