Partenariat ONASER-IAMGOLD Essakane SA: une convention de 100 millions F CFA signée

Les directeurs généraux de l’Office national de la sécurité routière (ONASER), Evariste Méda et de la société aurifère IAMGOLD Essakane SA, Tidiane Barry, ont signé une convention de partenariat de 100 millions F CFA, le lundi 19 décembre 2022, à Ouagadougou.

L’Office national de la sécurité routière (ONASER) et la société aurifère IAMGOLD Essakane SA ont accordé leurs violons pour lutter contre l’insécurité routière. Leurs Directeurs généraux (DG) respectivement Evariste Méda et Tidiane Barry ont officiellement signé une convention de partenariat de 100 millions F CFA, le lundi 19 décembre 2022, à Ouagadougou. Selon le DG de l’ONASER, il s’agit de réaliser une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière.

A ce propos, il va être question de la diffusion des messages sur le port du casque à moto, de la ceinture de sécurité en voiture, le respect du Code de la route, les risques de l’utilisation du téléphone au volant, de la conduite sous l’effet de l’alcool, de l’état de la fatigue au téléphone, etc., a-t-il précisé. Cette campagne, a ajouté Tidiane Barry, va concerner aussi la sensibilisation des groupes spécifiques (élèves, étudiants, routiers et les autres usagers de la route), l’appui-sponsor à la commémoration de la semaine de la sécurité routière et la journée nationale de la sécurité routière célébrée le 15 novembre de chaque année depuis l’accident de Boromo. Selon les donateurs, cette initiative nationale de conscientisation s’élève en 2022, à 60 millions F CFA disponibles. Pour Tidiane Barry, la présente signature de convention entre en droite ligne de la politique de santé sécurité et de responsabilité sociale de IAMGOLD Essakane SA.

Atteindre les normes de santé sécurité

Il a expliqué que la santé sécurité est une culture d’entreprise qui a permis à IAMGOLD Essakane SA d’atteindre des normes de santé et de sécurité au travail, notamment en sécurité routière sur le site minier. A écouter M. Barry, la politique santé sécurité est applicable et promue aussi bien au travail qu’à la maison, dans les familles des employés, auprès des sous-traitants et dans les communautés riveraines de la mine.

Aussi, à ses dires, ce partenariat va permettre de réduire les accidents et incidents de la route. Il a traduit la fierté de son entreprise de collaborer avec l’ONASER et témoigné sa gratitude au gouvernement. Le DG de l’ONASER a déclaré que la sécurité routière est l’affaire de tous. Il s’est engagé avec ses collaborateurs et l’ensemble des citoyens à respecter les modalités de la convention. Evariste Méda a également assuré que l’ONASER va tout mettre en œuvre pour que les fêtes de fin d’année 2022 se passent bien. Après avoir été reconnaissant à IAMGOLD Essakane SA, il a soutenu que sa structure va travailler à changer les mentalités en matière de sécurité routière.

La signature de la convention s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des actions et programmes à impact positif et durable dans le pays où IAMGOLD Essakane SA exerce ses activités minières. En 2017, l’entreprise minière a bénéficié de l’appui technique de l’ONASER pour réaliser une campagne dans la région du Sahel dénommée « Laabi djam ».

Boukary BONKOUNGOU

Drissa KOALA (Stagiaire)