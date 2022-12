Prix du meilleur reportage humanitaire : Emil Segda de Sidwaya, lauréat en presse écrite

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a organisé, le vendredi 9 décembre 2022, Ouagadougou, une cérémonie de remise de prix aux lauréats de la IIIe édition du concours du meilleur reportage humanitaire.

Le verdict de la IIIe édition du prix du meilleur reportage humanitaire, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est tombé. La cérémonie de proclamation du concours a eu lieu, le vendredi 9 décembre 2022, au centre national de presse Norbert-Zongo, à Ouagadougou. Pour cette édition, le jury, présidé par l’ancienne coordinatrice du Service d’information du gouvernement (SIG), Mafarma Sanogo, a examiné quinze œuvres provenant de treize organes de la presse nationale. Après délibération, Emil Segda des Editions Sidwaya a été sacré lauréat dans la catégorie presse écrite avec son œuvre : « Pénurie d’eau au Centre-Nord : le calvaire des personnes déplacées internes et des familles hôtes ». En catégorie presse audiovisuelle, Roméo Koeta de la télévision BF1 est lauréat grâce à son œuvre intitulée : « Pénurie d’eau : Kaya a soif ».

En plus des prix officiels, des prix spéciaux ont été décernés. Le second prix en catégorie presse écrite a été remis à Madi Ouédraogo du journal Le Pays et celui en presse audiovisuelle a été décerné à Bamory Traoré de la télévision TVZ. Les deux lauréats sont repartis avec une enveloppe de 250 000 F CFA et ceux classés 2es ont eu droit à 150 000 F CFA en plus d’une attestation et d’un trophée. Selon la présidente du jury, Mafarma Sanogo, les œuvres ont été examinées sur la base des critères d’adéquation du sujet abordé avec le thème retenu, le choix de l’angle de traitement, l’utilisation de données chiffrées avec mention des sources, la qualité et la pertinence des personnes interviewées et la qualité d’écriture et d’expression. « Le jury par ma voix tient à féliciter l’ensemble des candidats pour les efforts fournis dans la collecte, le traitement et la diffusion d’informations délicates et parfois d’une sensibilité extrême », a-t-elle félicité. Pour le lauréat en catégorie presse écrite, Emil Segda, le calvaire que vivent les PDI du Centre-Nord du fait du sabotage des installations de l’ONEA par les individus armés est préoccupant. « En tant que journaliste, j’ai très souvent été obligé d’abandonner mon micro pour aider ces femmes à aller chercher l’eau », a-t-il indiqué.

A en croire le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Laurent Saugy, l’objectif de ce prix est de motiver les productions sur le sujet qui tient à cœur le CICR. Par ailleurs, cette remise de prix a été précédée d’une conférence de presse qui avait pour objectif de faire le point avec les médias sur la visite du vice-président du CICR, Dr Gilles Carbonnier au Burkina Faso qui a eu lieu du 5 au 9 décembre 2022. Visite qui lui a permis d’avoir un aperçu des principales activités mises en œuvre et de toucher du doigt les réalités que vivent les personnes vulnérables et confrontées à une situation humanitaire particulièrement difficile.

Estelle KONKOBO (Stagiaire)