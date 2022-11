Processus de béatification de Dii Alfred Diban Ki-Zerbo : un colloque du 17 au 20 novembre prochain à Dédougou

Le comité d’organisation du colloque pour la cause de béatification de Dii Alfred Diban Ki-Zerbo a rencontré, le samedi 5 novembre 2022 à Dédougou les Hommes de médias. Les échanges ont porté sur la tenue d’un colloque du 17 au 20 novembre 2022 dans la Cité de Bankuy.

Le Diocèse de Dédougou organise du 17 au 20 novembre prochain, un colloque sur le serviteur de Dieu, Dii Alfred Diban Ki-Zerbo (1878-1980), premier chrétien et catéchiste de la Haute Volta. En prélude à cet événement, le comité d’organisation était face à la presse ce samedi 5 novembre 2022 pour présenter les différentes activités qui seront menées. Pour les responsables à l’organisation, ce colloque entre dans le cadre du processus de béatification du patriarche par la Conférence épiscopale, introduite depuis 1995 à Rome.

En 2001, Dii Alfred (géniteur du Pr Joseph Ki-Zerbo) jouit du titre de « Serviteur de Dieu », preuve de l’acceptation de son dossier de candidature à la béatification par la Sacrée Congrégation pour la Cause des Saints, mais l’aboutissement du processus « piétine ». D’où la tenue de ce colloque qui va contribuer à une meilleure connaissance et à une appropriation de la vie du serviteur de Dieu, ainsi que de produire une documentation scientifique sur la figure de l’intéressé en vue de sa béatification.

C’est pourquoi, durant les quatre jours de l’évènement, a annoncé le président du comité scientifique, Pr Patrice Toé, des communications seront livrées autour de neuf thématiques sur la vie de Diban Ki-Zerbo et son œuvre dans la sainte famille. L’histoire et la culture du peuple San, la fondation des missions dans le Burkina Faso, le Ghana actuel et le rôle d’Alfred Diban et ses compagnons, et enfin, l’impact de sa foi sur l’évangélisation à Toma et dans le diocèse de Nouna et de Dédougou sont entre autres des thèmes retenus.

Egalement, des stands seront érigés sur le site de l’église pour recueillir les témoignages sur les grâces reçues par l’intercession de l’illustre disparu. Selon le vicaire général, l’abbé Judicaël Guy Bicaba, le vœu du diocèse de Dédougou est que les chrétiens imitent son vécu et son engagement missionnaire. « Notre souhait est que le processus aboutisse », foi de l’abbé Bicaba.

Adama SEDGO