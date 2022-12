Processus électoraux en Afrique : des présidents de « CENI » chez le président de la Transition

Le président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le vendredi 9 décembre 2022 à Ouagadougou en fin de matinée, une délégation de présidents d’organes de gestion des élections en Afrique.

Conduite par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de notre pays, Elysée Ouédraogo, la délégation a traduit toute sa gratitude au chef de l’Etat pour l’accompagnement dont la CENI a bénéficié pour l’organisation du séminaire sous régional sur les processus électoraux face aux crises sécuritaires en Afrique sub-saharienne qui s’est tenu, du 7 au 9 décembre dans la capitale burkinabè. Le séminaire qui était placé sous le patronage du président de la Transition a permis de mener des réflexions sur les mécanismes de résilience des organes de gestion des élections dans le contexte d’insécurité que vit un certain nombre de pays africains.

«On a profité de l’audience pour faire le point de la tenue et du déroulement du séminaire et pour le remercier pour l’ensemble des dispositions qui ont été prises pour faciliter le déroulement de cette activité », a déclaré le président de la CENI à l’issue de l’audience. Selon le président de la CENI, le président de la Transition a, à cette occasion, encouragé les participants à réfléchir et à partager leurs expériences parce que l’organisation des élections fait partie des missions de la Transition. « Les efforts que le chef de l’Etat et l’ensemble de son gouvernement sont en train de déployer actuellement, participent à créer les conditions pour que les élections à venir puissent se tenir dans de meilleures conditions », a soutenu Elysée Ouédraogo.

Direction de la communication de la présidence du Faso