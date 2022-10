Protection des données à caractère personnel : la nouvelle loi détaillée pour le personnel de l’administration du Centre-Sud

La Commission de l’informatique et des libertés a organisé, le mardi 25 octobre 2022, à Manga, une rencontre d’informations et d’échanges, à l’égard du personnel de l’administration publique du Centre-Sud, avec au menu le contenu de la loi n°001-2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans le cadre de la série d’informations et d’échanges qu’elle a initiée auprès des acteurs de la région du Centre-Sud sur la thématique des enjeux de la protection des données à caractère personnel, la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) était, le mardi 25 octobre 2022, face au personnel de l’administration publique. Conformément à sa mission de veille au respect des dispositions juridiques en la matière, elle a, en effet, réuni des responsables et des agents des structures déconcentrées de l’administration pour porter à leur connaissance le contenu de la loi n°001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Cette loi remplace la loi n°010-2004 qui avait montré des insuffisances dans son application, a déclaré la présidente de la CIL, Marguerite Ouédraogo. La nouvelle loi contient particulièrement des droits pour les personnes dont les données sont collectées et traitées et des obligations pour les responsables de traitement desdites données comme l’obligation de sécurité, de consentement des citoyens et de la durée de conservation des données. Ces informations et d’autres dispositions de la loi 001 ont été partagées avec les participants durant les communications qui ont ponctué la rencontre. Pour la CIL, l’objectif escompté à travers cette activité est d’inculquer à la cible formée, les bons comportements à adopter lorsqu’elle collecte les données des citoyens, mais également l’avertir des dangers éventuels liés à l’utilisation malveillante des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, a soutenu Marguerite Ouédraogo. La secrétaire générale de la région du Centre-Sud, Abibata Bamouni, a estimé que la formation était « opportune » et va « apporter une plus-value » dans la mesure où le numérique fait partie aujourd’hui du quotidien de tout le monde y compris les agents de l’administration. « Cet atelier est l’occasion de les sensibiliser parce qu’il n’est pas intéressant d’exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux ou que leurs données soient utilisées pour des intentions qui ne sont pas bonnes », a-t-elle fait savoir.

Mamady ZANGO