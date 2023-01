Protection des musées au Burkina Faso et au Mali : la réflexion est lancée

Le Conseil international des musées (ICOM) organise, du 24 au 31 janvier 2023 au Musée national, à Ouagadougou, un atelier de renforcement de la sécurité des musées dans la région du Sahel et de lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

A l’instar des autres musée d’Afrique, ceux du Mali et du Burkina Faso font face et ce, depuis près de dix ans, à une crise multidimensionnelle sans précédent causant des dommages aux biens culturels (destruction intentionnelle, vol, pillage de sites, trafic illicite d’objets, etc.). Face à une telle situation, les experts de vingt-deux musées au Mali et au Burkina Faso ont décidé de renforcer leurs capacités, notamment en matière de sécurisation, de documentation, d’inventaires, de gestion des réserves.

«Tous ces modules permettront une meilleure sécurisation, une protection et une conservation des patrimoines culturels des deux pays », a indiqué la responsable du département protection du patrimoine du Conseil international des musées (ICOM), Sophie Delepierre. Un appui bien accueilli par le ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, Jean- Emmanuel Ouédraogo. Selon lui, cette rencontre est une réelle opportunité pour les deux pays frères pour repenser et renforcer la sécurité au sein de ces temples garnis de trésors ancestraux.

Il a invité tous les acteurs du patrimoine culturel à faire de ce projet, le début d’une grande réflexion pour une réforme de ce secteur avec la prise en compte des défis du moment. Tout en rendant hommage aux vaillants ancêtres qui se sont sacrifiés pour léguer ces valeurs cardinales de combativité et de créativité, Jean- Emmanuel Ouédraogo a indiqué que la tenue de ces ateliers en présentiel est la preuve de résilience sans faille des populations face aux difficultés et à l’adversité.

Il a traduit toute sa reconnaissance et celle du gouvernement, au secrétariat de l’ICOM pour son engagement indéfectible auprès des musées et à la fondation ALIPH pour le financement de ce projet intégrateur. Pour la directrice générale du Musée national, Rasmata Maïga, cette rencontre qui réunit les professionnels et les experts est un gage que les défis de préservation des patrimoines matériels et immatériels des groupes ethnoculturels seront relevés afin de donner un nouvel essor à la participation des musées au développement socioéconomique et culturel des différents pays.

Le projet intitulé : « Renforcement de la sécurité des musées dans la région du Sahel et lutte contre le trafic illicite des biens culturels : cas de vingt-deux musées au Mali et au Burkina Faso », qui a duré un an va permettre aux différents musées sélectionnés de bénéficier du soutien matériel pour sécuriser leurs locaux mais aussi, un accompagnement dans la préparation d’un plan d’urgence adapté et spécifique.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

ousunis.do@gmail.com