Recrutement de 50.000 VDP : Alouna Traoré, ex compagnon de Thomas Sankara, s’est enrôlé

Alouna Traoré, le seul rescapé des événements du 15 octobre 1987 qui ont mis fin à la révolution de Thomas Sankara veut rejoindre les rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Il s’est enrôlé ce matin au gouvernorat du Centre à Ouagadougou dans le cadre du processus de recrutement de 50.000 VDP.

A 65 ans Alouna Traoré s’engage ainsi à mener le combat pour défendre la patrie. Pour lui, il s’agit tout simplement d’un acte de bon sens et tout citoyen burkinabè a l’obligation morale de défendre la nation mise à rude épreuve par l’insécurité.

« Nous sommes ici au rendez-vous de notre histoire. Nous sommes face à notre destin et quand il nous appelle, je réponds présent », a-t-il confié.

Après son enrôlement, le candidat VDP a toutefois fustigé ce qu’il a qualifié de « lourdeurs administratives ». Selon lui, pour un tel recrutement « la bureaucratie est inadaptée », une simple carte nationale d’identité burkinabé (CNIB) et une photo capturée séance tenante par les agents enrôleurs aurait pu être suffisant.

En plus de Alouna Traoré, ce sont 1 115 personnes qui se sont enrôlées à la date du 8 novembre 2022, parmi lesquelles on dénombre environ une vingtaine de personnes âgées d’au moins 60 ans, selon la cheffe de service des ressources humaines du gouvernorat, Blanche Yaméogo. Le plus âgé d’entre eux a 77 ans et s’est enrôlé également ce mardi.

L’opération d’enrôlement lancée le 25 octobre dernier par le gouvernement se poursuit jusqu’au 18 novembre 2022. Peuvent prendre part à cette opération, les personnes de nationalité burkinabè âgées de 18 ans minimum. Ces citoyens désireux de défendre la patrie devraient se munir d’une copie légalisée de leur CNIB, un extrait d’acte de naissance et un certificat de nationalité, cette dernière pièce sera fournie ultérieurement à l’acte d’enrôlement.

Le communiqué de recrutement de la Brigade de Veille et de Défense Patriotique n’ayant pas mentionné de restrictions particulières concernant les travailleurs de l’administration publique ou privée, ceux-ci peuvent également se faire enrôler. En tout cas le comité de réception ne rejette des dossiers ne .

Augustin SANOU

Sidwaya.info