Réduction des émissions dues à la déforestations : les membres de la plateforme nationale outillés sur leurs rôles

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) organise, les 21 et 22 novembre 2022, à Ouagadougou, un atelier d’installation et de formation des membres de la plateforme nationale Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).

Dans la lutte contre les changements clima-tiques, le Burkina Faso a adhéré au processus de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). Pour rendre opérationnel la plateforme nationale, le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développe-ment durable (SP/CNDD), en collaboration avec l’unité de coordination du Programme d’investissement forestier (PIF) et le secrétariat technique national REDD+, organise les 21 et 22 novembre 2022, à Ouagadougou, un atelier d’installation et de formation à l’endroit des membres. Selon le point focal national REDD+, Mamadou Batiéné, la session vise à installer les 64 membres de la plateforme et à renforcer leurs capacités sur les exigences du processus, leurs rôles et responsabilités afin qu’ils puissent assurer efficacement leurs missions.

Il s’agit spécifiquement, selon les organisateurs, de les outiller entre autres sur le cadre global de la REDD+ au niveau international et national, le changement climatique, l’atténuation, la résilience et l’adaptation des populations ainsi que la gestion durable des terres. « Nous allons discuter, poser les problèmes et les différents acteurs vont apporter leurs contributions en vue d’éclairer le comité national sur des décisions qui vont être prises », a précisé M. Batiéné. Pour le secrétaire général par intérim du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Pr Samuel Paré, les effets du changement climatique, liés notamment à la variation de la pluviométrie, de la température, au Burkina Faso sont une réalité.

De ce fait, a-t-il laissé entendre, l’installation de ces membres pour assurer les missions de la REDD+ va permettre d’avoir des avis pouvant contribuer à une gestion conservatoire durable des émissions surtout dans le cadre de la dégradation et de la déforestation. Cependant, a-t-il indiqué, la réussite du processus REDD+ dépend des capacités des acteurs à mener des réflexions et donner des avis éclairés. « Je voudrais vous inviter à être très attentifs aux différentes communications afin de disposer des connaissances et informations utiles à l’exercice de vos attributions », a-t-il souhaité. M. Paré a, par ailleurs, exprimé la gratitude du ministère en charge de l’environnement aux différents partenaires notamment la Banque mondiale à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier(FCPF) pour leurs appuis techniques et financiers.

Aly SAWADOGO