Représentation Banque mondiale au Burkina Faso : De nouveaux locaux pour solidifier 60 ans de coopération au développement

Le Groupe de la Banque Mondiale s’est doté de nouveaux locaux pour son bureau de Ouagadougou, au Burkina Faso. Placée sous le parrainage du vice-président de la Banque Mondiale pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, l’inauguration du nouveau bâtiment devant désormais abriter les services de l’institution financière au Pays des Hommes Intègres est intervenue dans l’après-midi du lundi 27 mars 2023 en présence du Chef du gouvernement burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.

1963-2023. Cela fait 60 ans que la coopération entre le Burkina Faso et le Groupe de la Banque Mondiale dure. Six décennies de partenariat qui se bonifie au fil des âges au profit des couches vulnérables, de la réduction de la pauvreté, du développement socioéconomique du pays des Hommes Intègres. Preuve de la solidité et de la qualité de cette coopération multilatérale, le Groupe de la Banque Mondiale s’est offert de nouveaux locaux pour son bureau de Ouagadougou.

L’inauguration des locaux a eu lieu le lundi 27 mars 2023, dans la capitale burkinabè en présence du parrain, le vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, du Premier Ministre du Burkina, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, des membres du gouvernement burkinabè, des présidents d’institutions, des diplomates, des représentants d’organisations internationales, de la société civile.

Bâtie sur un domaine de 5 500 m2 offert par le gouvernement burkinabé en 2012 dans la zone administrative à Ouaga 2000, la bâtisse de 2 180 m2, le bâtiment, qui prend en compte le souci de l’institution de préserver l’environnement avec des économies d’électricité de 333 mégawatt heures, 463 mètres cubes d’eau et 100 tonnes de dioxyde de carbone par an, va offrir de meilleurs conditions de travail à 80 agents et consultants de la Banque Mondiale ainsi qu’aux bénéficiaires de ses services, s’est réjouie la représentante résidente de la Banque Mondiale au Burkina Faso, Maimouna Mbow Fam.

L’utilisation des matériaux locaux dans la construction de l’édifice avec la peinture murale de la cafétéria, réalisée par les femmes de la tribu des Kassena de Tiébélé dont la cour royale est inscrite au patrimoine culturel de l’UNESCO, traduit le désir de la Banque mondiale de renforcer son engagement en faveur d’un développement économique endogène et durable, a souligné Mme Mbow Fam.

« Nous espérons ainsi renforcer notre efficacité dans le suivi de notre dialogue avec toutes les parties prenantes au développement, dans toutes ses composantes, c’est-à-dire le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations de la société civile, etc. », a-t-elle déclaré.

Pour le vice-président Diagana, ce nouvel édifice est sans nul doute l’expression de la qualité du partenariat entre la Banque Mondiale et le Burkina Faso et répond à la volonté de son institution de se rapprocher davantage des populations pour mieux répondre à leurs préoccupations en vue de l’atteinte de son objectif principal qui demeure la réduction de l’extrême pauvreté, avec l’humain au centre de ses interventions.

L’engagement à rester au côté du peuple Burkinabè

De 10 projets dans les secteurs de l’agriculture, des télécommunications, de l’éducation et de l’irrigation sur la période 1963-1973, le portefeuille de la Banque Mondiale s’est diversifié pour couvrir ses dix dernières années plus d’une trentaine de projets et programmes à fort impact dans les secteurs stratégiques comme le développement humain, les infrastructures, l’eau, l’assainissement, l’environnement, la gouvernance, etc., a-t-il indiqué.

Cette diversification s’est accompagnée d’une augmentation conséquente de l’appui financier qui est passé d’une enveloppe triennale d’environ 520 milliards F CFA en 2015 à 1300 milliards F CFA en 2018.

A cela s’ajoute l’allocation supplémentaire de 650 millions de dollars américains pour permettre au Burkina Faso de faire face à la conflictualité grandissante dans la région du Sahel, avec son lot de grandes souffrances humaines, a poursuivi Ousmane Diagana ; tout en précisant qu’à ce jour le portefeuille des projets et programmes de la Banque Mondiale a atteint un volume d’engagements de 3 milliards de dollars américains avec un solde disponible de 2 milliards de dollars, soit 1200 milliards F CFA.

Pour lui, ériger un nouveau bâtiment pour son bureau dans un contexte de crise sécuritaire, où généralement les partenaires plient bagages ou arrêtent leurs investissement, traduit, s’il en était encore besoin, la ferme volonté de la Banque Mondiale de rester aux côtés du gouvernement et du peuple burkinabè pour les aider à faire face à l’adversité du moment et à poursuivre leur marche vers le développement socioéconomique.

Prononçant le discours du Premier ministre burkinabè, le ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, a traduit la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabè à cette institution financière internationale pour ces 60 années de coopération au développement, d’engagements constants et sans faille qui ont permis au Burkina Faso d’enregistrer d’énormes acquis dans la lutte contre l’extrême pauvreté.

Placé parmi les premiers partenaires pourvoyeurs de financements pour le développement, le ministre en charge des finances a formulé le vœu que ces nouveaux locaux soient d’une part, un lieu de renforcement de la coopération économique, financière et technique entre le Groupe de la Banque mondiale et le Burkina Faso, les autres institutions ou pays, et d’autre part, source de relations de fraternité et d’amitié pour un monde meilleur.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Mahamoudou Diané

(Stagiaire)

Le mot du premier ministre Burkinabè dans le livre d’or de la Banque Mondiale

« Ouagadougou le 27 mars 2023

C’est avec une grande joie que j’ai présidé ce soir la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de la Banque Mondiale au Burkina Faso.

Après 60 ans de présence dans notre pays, cette grande institution vient de s’offrir un siège digne de sa renommée. Je félicite les responsables de la Banque Mondiale pour cette réalisation qui offrira sans aucun doute, de meilleures conditions de travail au personnel.

Je salue également la coopération entre mon pays et le groupe de la Banque Mondiale, qui se place parmi les premiers partenaires pourvoyeurs de financements pour le développement du Burkina Faso. »

Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla