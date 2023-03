Saint Valentin à Bogandé : un orpailleur perd 900 mille FCFA

Dans ses balades, Kantigui a appris que la fête de la Saint Valentin a tourné à l’amertume pour un orpailleur à Bogandé.

Celui-ci aurait perdu 900 mille FCFA après de bons moments passés avec une prostituée chez lui. Et l’infortuné accuse cette dernière d’avoir soustrait la somme. Selon les informateurs de Kantigui, les deux tourtereaux ont célébré l’amour toute la nuit de la Saint Valentin. Le lendemain, l’orpailleur a remis 5000 F CFA à la fille pour « service rendu ». Puis, cette dernière est rentrée chez elle. Quelques heures plus tard, l’orpailleur a constaté la disparition des 900 mille FCFA qu’il avait déposés dans un coin de sa chambre. Il s’est alors rendu chez la prostituée pour lui demander des comptes. Celle-ci a tout nié en bloc. Fou de rage, l’orpailleur a alerté le groupe d’autodéfense Kolgwéogo de Bogandé qui a aussitôt embarqué la fille. Au Quartier général (QG) des Kolgwéogo, la suspecte subira un interrogatoire musclé. Mais, elle a continué de jurer par tous les saints qu’elle est innocente. Le géniteur de l’orpailleur, regrettant que cette affaire se termine ainsi sur la place publique, a demandé à son fils de retirer sa plainte. C’est ainsi que la fille de joie a recouvré la liberté après environ une semaine de détention aux QG des Kolgwéogo.

Boromo : les robinets de l’ONEA toujours fermés

C’est la galère d’eau pour les populations du centre-ville de Boromo depuis plus de deux semaines. De ce que Kantigui a pu constater, aucune goutte d’eau ne passe dans les robinets de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), depuis l’annonce de l’intoxication des eaux du fleuve Mouhoun, la principale source d’approvisionnement de la localité. Selon un confident de Kantigui, l’impact serait moins rude pour les foyers en zones périphériques où des forages d’eau existent. La même source a précisé à Kantigui que c’est la ruée vers ces forages et surtout une période de bonnes affaires pour leurs gérants qui ont désormais des chiffres d’affaires journaliers en hausse. Face à cela, les autorités ont pris l’initiative de ravitailler gratuitement les populations, même si le nombre de citernes est insuffisant au vu de la taille des foyers à satisfaire. A quand donc le retour de l’eau dans les foyers ? S’interroge Kantigui. En attendant, Kantigui appelle la population à prendre son mal en patience dans un esprit de solidarité.

Ramadan 2023 : 300 muezzins bientôt en formation

Kantigui a appris qu’en prélude au Ramadan 2023, l’Association des muezzins Saïd Bilal du Burkina organise une formation au profit de 300 muezzins. Septième du genre, cette activité qui va regrouper des participants issus des mosquées de Ouagadougou et d’autres villes de l’intérieur se tiendra du 16 au 19 mars prochain au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Selon la source de Kantigui, le président-fondateur de l’Association, Mahamadi Dera, a voulu coller l’évènement à l’actualité sociopolitique du Burkina Faso. C’est pour cette raison que le thème retenu cette année est : « La contribution des muezzins pour le renforcement de la cohésion sociale ». Durant les quatre jours, plusieurs thématiques seront abordées par les formateurs qui viendront de plusieurs horizons. Elles se porteront, entre autres, à l’« Unité islamique », « La prière du Zouhre », « Le rôle du muezzin dans la mosquée », la « Vertu du muezzin dans la société ». Kantigui salue l’organisation de cette formation qui viendra sans doute renforcer les bonnes pratiques des muezzins dans leurs activités quotidiennes.

Femme assassinée à Boromo : l’époux aux arrêts

Dans sa parution de la semaine dernière, Kantigui indiquait qu’une femme enceinte (une jeune infirmière) avait été retrouvée morte à son domicile. Aux dernières nouvelles, Kantigui a appris que l’époux de l’infortunée, a été inculpé pour le meurtre de son épouse et déposé à la maison d’arrêt et de correction de Boromo, quelques jours après les obsèques. Le mari, depuis les faits, était entre les mains de la brigade territoriale de gendarmerie de Boromo où, selon une source, il serait passé aux aveux. Mais la source de Kantigui s’est gardée de donner toutefois les mobiles du crime. Kantigui se rappelle que la nouvelle du décès de la dame avait choqué les voisins qui se demandent toujours comment une visite de famille peut-elle s’achever dans l’atrocité. Les regards sont désormais tournés vers le Tribunal de grande instance de Boromo pour le procès qui pourrait donner de plus amples informations.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89