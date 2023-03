Salam du Ramadan : la mendicité

Louanges à Allah, le véritable Pourvoyeur, qui a fait, de la préservation de la dignité humaine, l’une des finalités de la charia. Que sa paix et Ses bénédictions se déversent abondamment sur Son bien aimé Messager Mouhammad et sur tous les croyants de tous les temps et lieux. Dans pratiquement toutes les artères de nos centres urbains, pullulent des hommes, des femmes et des enfants mendiant auprès des passants. Certains exhibant leurs infirmités ou handicaps et d’autres, parmi eux, paraissent plus en forme que ceux auprès de qui ils quémandent. Cette situation assez désagréable nous amène à nous interroger sur ce que dit l’Islam sur la mendicité et l’attitude que doit observer chaque musulman. D’emblée, il importe de souligner que l’Islam, par principe, s’oppose fermement à la mendicité parce qu’elle porte sérieusement atteinte à la dignité et à l’honneur que tout musulman est tenu de préserver. Le Prophète ne nous a-t-il pas dit : « Nul n’aura de cesse de tendre la main jusqu’à ce qu’il comparaisse devant Allah le Jour de la Résurrection sans la moindre chair au visage ». Ces propos du Prophète nous montre qu’il est tellement grave de s’adonner à la mendicité et de la prendre pour métier. Il ajouta ceci : « Celui qui réclame alors qu’il possède ce qui lui suffit, viendra le jour du jugement le visage griffé et balafré ». Il n’est permis au musulman de recourir à la mendicité que de manière très exceptionnelle et en cas de nécessité surtout. Conformément aux enseignements, on peut retenir ces trois situations dans lesquelles la mendicité serait autorisée :

Verser une somme afin de mettre fin à une querelle. La mendicité lui est alors autorisée jusqu’à ce qu’il obtienne la somme désirée. Suite à une catastrophe naturelle qui aurait détruit tous les biens. En cas de pauvreté extrême, dont peuvent témoigner trois personnes raisonnables parmi ses proches. Il faut rappeler que lorsque la nécessité est levée, l’intéressé doit cesser de mendier. Et sauf dans le premier cas où il faut réunir tout le montant, celui qui a la subsistance de la journée n’est plus autorisé à mendier. Il doit chercher du travail. Le Prophète ne nous avait-il pas indiqué la voie : « Que vous n’adoriez qu’Allah seul sans Lui associer quoi que ce soit, que vous accomplissiez les cinq salats et que vous ne demandiez rien aux gens ! » Chacun doit fournir des efforts pour se nourrir des fruits de son travail. Cela est encore bien meilleur.

C’est dans ce sens que le prophète a dit : « Le fait que l’un de vous prenne une corde, puis va à la montagne pour en apporter un fagot de bois sur son dos et le vende afin qu’Allah lui épargne l’humiliation de la mendicité est meilleur pour lui que tendre sa main aux gens qu’ils lui donnent ou refusent de lui donner ». Au regard du spectacle dans nos villes, nous avons l’impression que certains ne se préoccupent point de leur dignité ou l’ont même déjà perdue. Ils usent de toutes les stratégies pour duper la conscience spirituelle et généreuse des gens bienveillants.

Il y en a qui tournent de mosquée en mosquée avec de vieilles ordonnances, et prenant la parole après les prières pour « mentir ». D’autres poussent leurs moyens de déplacement, feignant de manquer de carburant pour abuser de la générosité des passants. D’autres encore sont devenus des spécialistes des manières à attirer et à toucher vos cœurs aux différents feux tricolores alors qu’il n’en est rien très souvent. Tous ces derniers et bien d’autres n’ont pas conscience que le Prophète a dit : « Celui qui tend la main pour accroitre ses biens ne mendie en réalité que des braises de la Géhenne. Libre à chacun de se servir peu ou prou ». Dans une autre version, il dit ceci : « Celui qui tend la main sans être dans le besoin est comme celui qui empoigne des braises ».

Il n’est, donc, pas permis au musulman qui a la capacité de travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille et de tous ceux qui sont à sa charge de recourir à la mendicité. Celui qui est soucieux de préserver sa dignité doit retenir ces propos du Prophète : « Celui qui est touché par le besoin et qui s’adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin. Mais s’il s’adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer tôt ou tard une substance suffisante ». Dans le même sens, il ajouta : « […]. Celui qui tient jalousement à sa dignité, Allah la lui préserve et celui qui se passe de l’aide des autres, Allah, exalté soit-Il, le met au-dessus du besoin ». En réalité, chaque musulman doit apprendre à ne pas se laisser abuser ou laisser insulter sa conscience spirituelle. Tant que vous pouvez, proposez de petits boulots (lessive, vaisselle, nettoyage, …) à ceux qui quémandent pour qu’ils soient méritants de ce que vous leur donnez. Ils préserveront, ainsi, leur dignité et intégrité. Chaque musulman doit apprendre à se confier entièrement à Allah, à compter sur lui-même et à éviter la mendicité. Parce que cela préserve de toute forme d’esclavage et garantit la liberté humaine, le Prophète a dit un jour à ses Compagnons : « Qui me garantit qu’il ne demande rien aux gens et je lui garantis le Paradis ». L’éducation islamique est que les riches de la communauté apprennent à dépenser au profit des démunis et ces derniers s’abstiennent de quémander en évitant la mendicité parce que c’est Allah qui donne ou qui reprend. Il nous le rappelle par ces versets suivants : « Quant au demandeur, ne le repousse pas ». S93V10. « Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture ! C’est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. » (Coran, 29/60). Chacun doit apprendre à ne demander qu’à Allah et donner le meilleur aux autres. Seigneur Allah, libère-nous de toute forme d’esclavage à l’égard de Tes créatures et permets-nous de préserver notre dignité et liberté.

NB : La foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI