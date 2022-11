Sécurisation foncière : une quarantaine de femmes renforcent leurs capacités

Le consortium des organisations des femmes rurales leaders du Burkina organise un atelier de formation au profit de 40 femmes rurales leaders du Burkina Faso sur la sécurisation foncière et leur contribution à la gestion des conflits fonciers, du lundi 21 au mardi 22 novembre 2022, à Ouagadougou.

Le Consortium des organisations des femmes rurales leaders du Burkina (COFRL/B) est dans l’optique de contribuer à l’application des politiques de sécurisation foncière et de permettre aux responsables des femmes rurales et péri-urbaines d’avoir une connaissance accrue de leurs droits fonciers. Pour ce faire, il a mis en œuvre un projet d’appui à la sécurisation foncière des femmes rurales du Burkina et leur contribution à la prévention et à la gestion des conflits fonciers.

Dans le cadre de ce projet, le COFRL/B tient, du lundi 21 et au mardi 22 novembre 2022, à Ouagadougou, un atelier de formation au profit de 40 femmes rurales leaders et responsables d’associations sur les procédures d’obtention des Attestations de possessions foncières rurales (APFR) et les techniques de plaidoyers. La présidente dudit consortium, Ramata Laetitia Koudougou, a souligné que la formation qui se tient sur deux jours, aborde trois modules. Il s’agit de « La loi 034 », « Des procédures d’acquisition des APFR » et « Des techniques de plaidoyer ». Selon elle, l’objectif général de cette formation est de promouvoir la sécurisation foncière au profit des femmes rurales du Burkina Faso par leur implication dans l’application de la réforme foncière. Pour la participante à la formation, Salimata Zoma, cet atelier vient à point nommé dans la mesure où les femmes, n’ayant pas un accès sécurisé à la propriété foncière qu’elles exploitent, sont confrontées à d’énormes difficultés de production. A l’en croire, cela constitue un frein dans l’aboutissement de leur projet agro-sylvo-pastoral. « Nous avons des portions de terre qui ne sont malheureusement pas sécurisées. Nous luttons donc pour leur sécurisation afin de pouvoir nous investir dans la quiétude et ainsi produire assez pour la sécurité alimentaire du Burkina Faso », a-t-elle précisé. Le COFRL-B est une faitière regroupant 27 associations, unions, réseaux, fédérations et coalitions disséminés dans les treize régions du Burkina Faso.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr

Estelle KONKOBO (Stagiaire)