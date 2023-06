Sénégal: neuf personnes tuées dans les manifestations après la condamnation de Sonko

Neuf personnes ont été tuées hier jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant Ousman Sonko, candidat à la présidentielle et menacé d’inéligibilité, a indiqué le ministre de l’Intérieur Antoine Diome.

«Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziguinchor», a declaré dans un court message diffusé par la télévision nationale dans la nuit.

Le ministre a aussi confirmé que les autorités avaient restreint l’accès aux réseaux sociaux, ce qui a été constaté par exemple pour Facebook, WhatsApp ou Twitter.

Sidwaya.info