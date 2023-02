Sommet africain sur l’alimentation Dakar 2 : AFSA appelle à se départir des fausses solutions

A l’issue du sommet africain sur l’alimentation Dakar 2, l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) a fait connaitre sa position à travers une déclaration. Cette organisation panafricaine de la société civile qui représente plus de 200 millions de producteurs africains appelle les gouvernants d’Afrique à se départir de la pensée coloniale et des fausses solutions qui maintiennent le continent dans la dépendance alimentaire. Elle appelle à bâtir la résilience et la souveraineté alimentaire de l’Afrique sur la diversité, à réorienter les financements agricoles vers des approches agroécologiques éprouvées. Lisez l’intégralité de sa déclaration.

Alors que 34 chefs d’État et 70 ministres rentrent chez eux après trois jours de négociations sur des « pactes nationaux pour l’alimentation et agriculture » à Dakar, nous réfléchissons aux résultats du sommet de Dakar 2 « Nourrir l’Afrique : Souveraineté et résilience alimentaires », organisé par la Banque africaine de développement.

Nous souscrivons sans réserve à l’engagement de libérer l’Afrique de la faim et à la volonté commune de permettre à l’Afrique de se nourrir dans la dignité et la fierté. Nous nous réjouissons de l’augmentation des investissements et de l’engagement renouvelé des gouvernements à allouer 10 % des dépenses publiques à l’agriculture. Nous saluons la volonté d’échapper à la honte de la dépendance aux importations alimentaires et à l’assistanat.

Nous partageons la reconnaissance de la nécessité et des avantages d’engager les jeunes dans l’agriculture et l’appréciation du rôle fondamental des femmes dans la production alimentaire. Nous reconnaissons le rôle de catalyseur de la Banque africaine de développement, qui a su mobiliser le soutien et l’enthousiasme des gouvernements africains.

Cependant, nous rejetons le recours continu à la pensée coloniale, qui consiste à augmenter la production des cultures de base en utilisant des intrants agricoles importés, des engrais chimiques, des pesticides et des semences hybrides et OGM. La souveraineté alimentaire consiste à s’affranchir de tout contrôle extérieur. Un pays qui dépend d’engrais importés a perdu sa souveraineté tout autant qu’un pays qui dépend d’importations ou de dons alimentaires.

Nous remettons en question l’accent mis sur la monoculture – blé et maïs – qui rejette le vaste catalogue de cultures indigènes nutritives et de variétés locales. La résilience vient de la diversité – des cultures, des sources de nourriture, des amendements du sol et des chaînes d’approvisionnement.

Aller au-delà du discours colonial

Nous sommes profondément préoccupés par l’augmentation significative proposée des terres africaines consacrées à l’agriculture. Partout où des acquisitions foncières à grande échelle ont lieu, nous constatons l’absence de consentement des communautés, l’absence de compensation, les expulsions forcées de populations autochtones, la perte d’accès des femmes aux terres productives, la déforestation, la perte de biodiversité et la dégradation des sols.

Nous dénonçons le recours à une approche descendante du développement agricole, fondée sur un partenariat public-privé. Où étaient les voix des agriculteurs et des citoyens africains lors de ce sommet de l’alimentation ?

Nous déplorons l’incapacité des chefs de gouvernement à voir au-delà du discours colonial selon lequel l’agriculture africaine ne peut être modernisée qu’en adoptant les pratiques du Nord. L’Afrique possède ses propres ressources et son savoir-faire pour produire des aliments sains en utilisant des intrants efficaces, peu coûteux et sans produits chimiques, tout en régénérant les sols de manière durable.

« Ce sommet propage l’idée que les agriculteurs africains ne produisent pas assez de nourriture parce qu’ils n’utilisent pas assez d’engrais chimiques », a déclaré Million Belay, coordinateur général de l’AFSA. « L’implication est que si nous pompons nos fermes avec des produits agrochimiques, nous produirons plus de nourriture. Même si cela peut servir de stratégie à court terme, au final, cela signifie polluer les sols, rendre les agriculteurs dépendants des intrants externes, mettre en danger la santé des agriculteurs et des consommateurs, priver les gens de leur droit à une alimentation saine, culturellement appropriée et nutritive, et accroître la vulnérabilité au changement climatique.

Réorienter les financements vers des alternatives agroécologiques éprouvées

L’Afrique est confrontée au triple fardeau de la malnutrition : la faim, les carences en micronutriments et l’obésité/les maladies non transmissibles. La Zambie nous a montré l’échec des monocultures hybrides, qui a produit des excédents de maïs consécutifs tout en devenant le pays le plus sous-alimenté d’Afrique, avec 40 % de jeunes enfants souffrant de retards de croissance. En Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, le maïs OGM est l’aliment de base, et la restauration rapide est la norme urbaine. Aujourd’hui, la moitié des adultes sont en surpoids (23 %) ou obèses (27 %), et les maladies non transmissibles comme le diabète et l’hypertension sont à l’origine de maladies, de handicaps et de décès prématurés.

La solution africaine authentique est un engagement en faveur de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire – le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et le droit de définir ses propres systèmes alimentaires et agricoles.

Le leader des agriculteurs kenyans, Ferdinand Wafula, a été catégorique dans son plaidoyer : « Nous exhortons les décideurs, les gouvernements et les donateurs à accorder davantage de fonds à l’agroécologie, qui offre des solutions claires aux problèmes de nutrition, à la crise climatique et à l’insécurité alimentaire. »

L’AFSA appelle les gouvernements africains et les bailleurs de fonds à réorienter les financements des approches de la « révolution verte », qui ont échoué, vers des alternatives agroécologiques éprouvées. En réunissant des générations de connaissances indigènes, d’innovations scientifiques et d’initiatives d’agriculteurs, ainsi que les processus naturels de l’écosystème, les systèmes alimentaires agroécologiques peuvent s’adapter à la crise climatique et contribuer à la résoudre. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochtones et les communautés locales utilisent l’agroécologie pour gérer leurs terres de manière durable, produire des aliments nourrissants qui célèbrent le patrimoine culturel, et renforcer les marchés et les économies locales. Ainsi, ensemble, nous pouvons nourrir l’Afrique.

L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA)