Sommet Chine-Asie centrale : un nouveau jalon pour les relations entre les deux parties

Le premier sommet Chine-Asie centrale s’est tenu les 18 et 19 mai 2023 à Xi’an dans la province du Shaanxi en Chine. Il a été l’occasion pour six chefs d’Etat de ce continent de passer en revue l’histoire des échanges amicaux entre leurs pays et dégager des perspectives de coopération pour le futur.

La Chine et les cinq pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) sont déterminés à travailler ensemble pour relever les défis communs et construire une communauté d’avenir partagé. Pour ce faire, ils ont créé un cadre d’échanges en vue de renforcer leur coopération. Un sommet Chine-Asie centrale a été organisé pour la première fois à Xi’an dans le Nord-Ouest de la Chine les 18 et 19 mai 2023.

Il a été l’occasion pour les six pays de passer en revue l’histoire de leurs échanges amicaux, de faire le bilan des expériences réussies et de fixer de nouveaux consensus. Ils ont aussi signé une déclaration conjointe et dégagé les perspectives du développement futur de leurs relations. Le président chinois Xi Jinping s’est dit ravi de se retrouver avec ses homologues d’Asie centrale dans la belle ville de Xi’an située dans la province de Shaanxi. Pour lui, le Shaanxi, point de départ oriental de l’ancienne « Route de la Soie » a été témoin de l’amitié profonde qui lie la Chine et les pays d’Asie centrale depuis plus de deux mille ans.

« Durant des dizaines de siècles, le peuple chinois et les peuples d’Asie centrale ont développé des échanges en valorisant leur complémentarité et en s’inspirant mutuellement. Ils ont ainsi bâti la prospérité de l’ancienne « Route de la Soie »et inscrit un chapitre splendide dans les annales des échanges entre les civilisations », a-t-il estimé. Selon le président Xi, la Chine et les pays d’Asie centrale ont ensemble parcouru un chemin extraordinaire et réalisé des accomplissements remarquables.

« Quels que soient les aléas internationaux, nous avons toujours développé nos relations dans le respect mutuel, l’amitié, le bon voisinage, la solidarité et le bénéfice partagé. Ce qui nous a permis de réaliser un bond historique en transformant ces relations d’amitié et de bon voisinage en un partenariat stratégique puis en une communauté d’avenir partagé », a-t-il soutenu. Pour lui, la Chine et les pays d’Asie centrale injectent de nouvelles énergies positives à la paix et au développement régionaux.

Approfondir la coopération entre les six pays est donc à l’entendre un choix stratégique tourné vers l’avenir. Il est convaincu que le sommet, qui a été un véritable succès ouvrira une nouvelle ère des relations Chine-Asie centrale. « Nous nous accorderons mutuellement un soutien ferme quant à la souveraineté, l’indépendance, la sécurité, l’intégrité territoriale et d’autres questions touchant aux intérêts vitaux de part et d’autre, respecterons la voie de développement choisie par chaque partie en fonction de ses réalités nationales et nous opposerons résolument à l’ingérence par quelle que force que ce soit dans les affaires intérieures », a-t-il déclaré.

Un nouveau point de départ

Xi Jinping a également annoncé la mise en œuvre du plan de la « Route de la Soie » culturelle en exprimant la volonté de la partie chinoise de continuer à accorder des bourses gouvernementales aux jeunes étudiants des pays d’Asie centrale et de créer dans la région plus d’ateliers Luban et de centres de médecine traditionnelle pour accompagner les Etats amis dans la formation de talents hautement qualifiés.

Nous ferons du dixième anniversaire de la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » un nouveau point de départ pour accélérer l’articulation de nos stratégies de développement respectives, promouvoir la construction de corridors de transport et garantir la sécurité alimentaire régionale afin de créer ensemble une nouvelle dynamique de coopération gagnant-gagnant de haut niveau marquée par une complémentarité profonde », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le président Xi a fait savoir que les six pays perfectionneront plus rapidement l’édification institutionnelle, installeront un secrétariat permanent en Chine et feront avancer solidement et efficacement leur coopération en priorité dans les domaines de l’économie, de l’agriculture et de l’énergie.

Estimant que ce sommet a marqué un bon début pour la coopération entre la Chine et les pays d’Asie centrale, Xi Jinping s’est dit convaincu que grâce aux efforts conjoints de tous, le navire des relations Chine-Asie centrale avancera vaillamment contre vents et marées et donnera une nouvelle impulsion au développement et à la prospérité des six pays de même que des énergies positives puissantes à la paix et à la stabilité dans la région.

« Les gens partageant la même conviction se répondent et se rassemblent. La Chine et les pays d’Asie centrale sont liés par une amitié profonde entre peuples, des visions proches et des objectifs convergents», a-t-il déclaré. Les six chefs d’Etat ont également mis à profit cette rencontre pour lancer officiellement le mécanisme du Sommet Chine-Asie centrale. Selon ce mécanisme, ils se réuniront tous les deux ans alternativement en Chine et dans les pays d’Asie centrale. Ainsi donc, il a été décidé que le prochain sommet se tiendra au Kazakhstan en 2025.

