Soutien aux personnes déplacées internes : Ouaga FM offre des dons

La radio Ouaga FM a organisé, le vendredi 14 octobre 2022, à Ouagadougou, une cérémonie de remise de dons au ministère de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire et au Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR).

Dans le cadre de ses missions citoyennes et avec pour ambition de venir en aide aux Personnes déplacées internes (PDI) durement affectées par les affres du terrorisme, Ouaga FM, « la radio de toutes les générations », a lancé pour la deuxième année consécutive et ce, à la faveur de son programme vacances 2022, une grande collecte de dons qui s’est étendue sur 2 mois. La remise de ces dons s’est tenue, le vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou. A écouter le directeur général de la radio Ouaga FM, Alpha Ouédraogo, cette initiative a été instaurée pour contribuer un tant soit peu à soulager ces hommes et femmes en situation de détresse. « Devant une crise d’une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettront de rester plus que jamais proches », a-t-il laissé entendre.

Ces dons, a souligné M. Ouédraogo, essentiellement composée de vivres, de non-vivres et de contribution financière, viendront réconforter non seulement les PDI de Ouagadougou mais aussi celles d’autres localités telles que Kelbo dans leur détresse. Pour le chargé de mission du ministère de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Boureima De Salam Ouédraogo, ce geste de solidarité est hautement précieux car il contribuera à sauver des vies. A l’entendre, cette initiative de « la radio de toutes les générations» s’inscrit dans la dynamique d’assurer une assistance humanitaire auprès des PDI. « A travers cette remise symbolique, le ministère espère lancer un appel à toutes les organisations socio-professionnelles qu’elles soient privées ou publiques, aux associations, aux groupements de personnes à laisser parler leur cœur afin qu’ensemble, nous puissions sauver la situation désastreuse dans laquelle est plongé notre pays », a-t-il affirmé. En matière de solidarité, a-t-il ajouté, aucune action n’est à minimiser.

Estelle KONKOBO (Stagiaire)