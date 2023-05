Station spatiale internationale : L’Arabie saoudite lance une mission spatiale scientifique vers l’ISS en Floride avec la première astraunaute saoudienne

Le Royaume d’Arabie saoudite a lancé dimanche 21 mai 2023 un voyage scientifique dans l’espace transportant les premiers astronautes saoudiens, Rayana Bernawi, et Ali Al-Qarni, depuis la Station spatiale internationale (ISS) à Cap Canaveral, en Floride, aux Etats-Unis. L’astronaute Rayana Bernawi est dans l’histoire la première femme saoudienne à participer à une mission spatiale.

Cette mission vise à mener des expériences scientifiques et de recherche pouvant contribuer à renforcer la position du Royaume à l’échelle mondiale dans le domaine de l’exploration spatiale, au service de l’humanité, en soulignant le rôle des centres de recherche saoudiens et en affirmant leurs efforts pour exercer une influence scientifique dans ce domaine.

Au cours de leur voyage, les deux astronautes saoudiens entreprendront 14 recherches et expériences scientifiques dans un environnement de microgravité, dont trois expériences éducatives de sensibilisation sur l’ISS. Les expériences visent à mener des recherches humaines, des sciences cellulaires et des expériences d’ensemencement de nuages artificiels dans un environnement de microgravité.

L’hôpital spécialisé et centre de recherche de Roi Faisal (KFSH&RC), dirigé par le Dr Khalid Abu Khabar, avec la participation du Dr Wejdan Al-Ahmadi et du Dr Edward Hitti en coopération avec la Commission spatiale saoudienne (SSC), supervisera l’expérience des sciences cellulaires, comment la réponse inflammatoire change dans l’espace, en surveillant les changements qui en résultent dans la durée de vie de l’acide ribonucléique messager (ARNm) entre l’espace et la Terre et en simulant la réponse inflammatoire à la pharmacothérapie à l’aide d’un modèle de cellule immunitaire.

L’Université de Roi Fahd du Pétrole et des Minéraux, dirigée par le Dr Ashraf Farahat, et en coopération avec le SSC également, supervisera l’expérience d’ensemencement des nuages en microgravité, qui vise à simuler le processus utilisé dans le Royaume et dans de nombreux pays pour augmenter les taux de précipitations.

L’expérience d’ensemencement des nuages aidera les scientifiques et les chercheurs à concevoir de nouvelles méthodes pour fournir des conditions appropriées aux humains – y compris le travail de la pluie artificielle – pour vivre dans des colonies spatiales à la surface de la Lune et de Mars. L’expérience contribuera également à améliorer la compréhension des chercheurs de la technologie d’ensemencement des nuages, ce qui contribuera à augmenter les taux de précipitations dans de nombreux pays.

Pour sa part, l’équipe saoudienne Nebula Research and Development, dirigée par le Dr Bader Shirah, en coopération avec le SSC, mènera six expériences dans le domaine de la recherche humaine pour en savoir plus sur l’adaptation humaine au vol spatial et sa sécurité sur le cerveau et pour comprendre l’effets sur la santé humaine dans l’espace. Au cours de ces expériences, les fonctions des organes humains et des systèmes vitaux seront testées en microgravité, telles que la mesure du flux sanguin vers le cerveau, l’évaluation de la pression intracrânienne et de l’activité électrique du cerveau et la surveillance des modifications du nerf optique ; ce qui contribue à rendre les vols spatiaux plus sûrs pour les humains à l’avenir.

De plus, les expériences comprendront le prélèvement d’échantillons sanguins et biologiques pour examiner les signes vitaux associés aux vols spatiaux et la cartographie des changements dans la longueur, la structure et l’épigénétique des gènes.

Les étudiants masculins et féminins du Royaume participeront à des expériences scientifiques à bord de l’ISS, pour renforcer la conscience cognitive des sciences spatiales et de sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie sur Terre, en comparant leurs expériences sur Terre avec celles menées par l’équipage saoudien à bord de l’ISS, ce qui garantit une interaction instantanée.

Les étudiants pourront communiquer directement avec les astronautes saoudiens en menant leurs expériences ensemble, en coopération avec le ministère de l’Education, la Fondation du roi Abdulaziz et de ses compagnons pour la douance et la créativité (Mawhiba), les écoles de Riyad et les écoles de Misk.

La mission fait partie du programme des astronautes du Royaume, qui est l’un des programmes qui vise, dans sa première phase, à envoyer deux astronautes saoudiens, un homme et une femme, sur un vol spatial habité vers l’ISS, à une altitude d’environ (420 km) au-dessus de la surface de la Terre.

Le programme devrait contribuer à consolider la position du Royaume et à le placer parmi les pays leaders, inspirer les générations futures concernant les technologies spatiales et leur importance, promouvoir la recherche scientifique dans divers domaines de l’espace et renforcer les partenariats nationaux et la coopération avec les autorités compétentes.

Le programme revêt également une importance particulière dans la réalisation des aspirations du Royaume et des objectifs de sa Vision 2030 dans le domaine de l’espace, en plus des contributions efficaces du programme pour élever la position du Royaume dans le secteur spatial et le placer parmi les pays leaders dans le domaine de l’espace d’ici 2030.

Parmi les retours attendus les plus importants sur l’avenir du pays : activer les innovations scientifiques dans le programme au niveau des sciences spatiales, qui refléteront positivement l’avenir de l’industrie et du pays, se concentrer sur l’importance du développement des compétences, telles que l’augmentation de l’intérêt national pour les diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) et l’augmentation des investissements dans leur potentiel, développer le capital humain conformément aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume – en attirant les talents et en développant les compétences nécessaires.

En outre, le programme vise à renforcer la position du Royaume sur la carte des pays qui se précipitent vers l’espace et investissent dans ses sciences spécialisées.

Le lancement de ce programme ouvrira la voie aux ambitions du Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine de l’exploration spatiale, d’autant plus que le Royaume d’Arabie saoudite est en mesure de mener ses propres recherches de manière autonome. Ces ambitions sont renforcées par les réalisations antérieures du Royaume qui ont contribué au vol spatial et à son développement, et des modèles nationaux honorables qui travailleront à réaliser des réalisations aux niveaux local et international. A travers le programme, il aspire à permettre à des citoyens plus distingués et talentueux de libérer leurs capacités et rivaliser localement et mondialement.

BS

Source : SPA