Burkina Faso : les diplomates chinois et saoudiens font le point de leur coopération

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu successivement en audience, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Fahad Aldosari et celui de la République populaire de Chine, Lu Shan, hier jeudi 16 mai 2024, à Ouagadougou. Avec ces deux personnalités, il a été question de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs et le Burkina.

L’Arabie Saoudite est solidaire du Burkina dans la situation qu’il traverse actuellement. C’est ce qu’à fait savoir son ambassadeur en poste au Burkina Faso, Fahad Aldosari, à l’issue d’une audience avec le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, hier jeudi 16 mai 2024, à Ouagadougou. « J’ai exprimé le soutien du peuple saoudien au peuple burkinabè », a-t-il dit, à sa sortie d’audience. Il a ajouté qu’avec le chef du Parlement burkinabè, les échanges ont également porté sur des sujets d’intérêt commun et majeur pour le renforcement des relations de coopération entre l’Arabie saoudite et le Burkina.

Au titre des dons à faire au profit du Pays des Hommes intègres, Fahad Aldosari a indiqué que 5 tonnes de dattes seront remises au peuple burkinabè. En matière d’appui au système de santé, le diplomate saoudien a annoncé, au détour de l’entretien avec Ousmane Bougouma, le lancement de la 4e étape de la caravane de santé sur la chirurgie cardiaque. Bien avant cela, a-t-il rappelé, 500 opérations de chirurgie cardiaque ont déjà été effectuées au bénéfice des populations. Après lui, c’était au tour de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Lu Shan, de s’entretenir avec le président de l’ALT. Comme son prédécesseur, la question du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Chine et le Burkina a été au centre des échanges. Dans ce sens, a fait savoir le diplomate chinois à l’issue des échanges, ils ont passé ensemble en revue les domaines de coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce, des infrastructures, etc. « Nous avons souligné l’importance du Parlement dans les relations bilatérales », a confié l’ambassadeur, Lu Shan. Il a, en outre, souligné que depuis la reprise de la coopération entre son pays et le Burkina, des résultats tangibles ont été enregistrés. Du reste, le diplomate chinois a relevé que la Chine va toujours apporter son soutien au Burkina, dans la mesure du possible, pour l’atteinte de ses objectifs de développement pour le bien de sa population. « La Chine respecte le choix du peuple burkinabè et soutient les efforts du Burkina pour la stabilité et son développement socioéconomique », a laissé entendre Lu Shan.

Soumaïla BONKOUNGOU

Gbectheni KAMBIRE