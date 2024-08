Burkina Faso : Un remaniement ministériel Technique pour mieux répondre aux défis actuels du pays

Ce jeudi 1er août 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement technique ministériel. Ce réajustement, bien que léger, introduit des modifications importantes dans la structure et les attributions de certains ministères, afin de mieux répondre aux défis actuels du pays.

L’une des principales modifications de ce remaniement est l’élévation du ministère délégué à la Sécurité au rang de ministère à part entière. Auparavant rattaché à l’Administration territoriale, ce nouveau ministère sera toujours dirigé par le commissaire de police Mahamadou Sana. Cette décision souligne l’importance cruciale de la sécurité dans le contexte actuel du Burkina Faso.

Emile Zerbo, qui était ministre de l’Administration territoriale, voit ses attributions élargies pour inclure désormais la Mobilité (Transports). Cette fusion des portefeuilles pourrait améliorer la gestion et la coordination des infrastructures de transport avec les enjeux territoriaux.

Le désormais ancien ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, prend en charge le ministère du Sport, de la Jeunesse et de l’Emploi. Ce portefeuille, précédemment sous la responsabilité de Boubacar Savadogo, se concentre désormais sur le développement des opportunités pour les jeunes et le sport.

Boubacar Savadogo, pour sa part, est nommé à la tête d’un nouveau ministère dédié à l’Enseignement secondaire, à la Formation professionnelle et technique, soulignant l’importance de ces secteurs pour l’avenir du Faso.

Le remaniement a également impliqué une simplification et une redéfinition des noms de plusieurs ministères pour une meilleure clarté de leurs missions.

Ainsi, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales devient le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène est désormais ministère de la Santé. Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement redevient simplement ministère des Infrastructures. Le ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat devient ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille est réorganisé en ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale.

En clarifiant les rôles et les responsabilités de chaque ministère, ce réajustement pourrait renforcer la capacité du gouvernement à répondre aux besoins des citoyens et aux défis du pays. Ce remaniement pourrait marquer également un pas vers une meilleure gouvernance et une gestion plus stratégique des ressources et des compétences au sein du gouvernement burkinabé.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info