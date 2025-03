Burkina: la souveraineté alimentaire en Marche

alimentaire et la création d’emplois décents dans le secteur agropastoral, dénommé «Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 » a été élaboré. Les deux premières années de mise en oeuvre donnent déjà des résultats très satisfaisants.

Basée sur un modèle économique simple et pragmatique : producteurs, Forces de Défense et de Sécurité (FDS), Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), détenus, Personnes Déplacées Internes (PDI) et transformateurs ont été mobilisés et engagés pour l’atteinte des objectifs de cette initiative volontariste.

C’est le lieu pour moi d’inviter le secteur privé dont le fort engagement est toujours attendu et encouragé.