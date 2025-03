IPERMIC : la question du mentorat au cœur d’un panel

Dans le cadre des 72 heures de l’étudiant en communication et journalisme de l’Institut panafricaine d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication, le président de Open my eyes for life association, Emmanuel DORI a donné, le jeudi 13 mars 2025 à Ouagadougou, une communication sur la place du mentorat dans les métiers de la communication et du journalisme. Partant de son statut d’ancien étudiant du même département et actuellement professionnel de la communication évoluant dans l’international, il a permis aux étudiants de mieux cerner l’importance du mentorat pour bâtir une carrière solide et réussie.

Le club des étudiants en communication et journalisme de l’Institut panafricaine d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (CJ-IPERMIC) organise du 13 au 15 mars 2025, la journée de l’étudiant en communication et journalisme. Plusieurs activités dont des panels sont au programme de cette manifestation. Ainsi, le président de Open my eyes for life association (OMELA), Emmanuel Dori a animé un panel sur « La place du mentorat dans les métiers de la communication et du journalisme : un levier pour l’épanouissement des jeunes professionnels ». A l’entame de son exposé, Emmanuel Dori a insisté sur le fait que le mentorat est un facteur clé de réussite pour les jeunes professionnels, en particulier dans des métiers exigeants comme le journalisme et la communication. Il a expliqué que l’expérience terrain, les conseils d’experts et l’accompagnement d’un mentor permettent de mieux comprendre les réalités du métier et d’éviter certaines erreurs de débutant.

« Avec un mentor, on apprend en quelques mois ce que l’on mettrait des années à découvrir seul. Un mentor aide à acquérir des compétences pratiques, à développer un bon état d’esprit professionnel et à mieux gérer les défis du métier, comme la pression des délais ou la gestion des sources d’information », a-t-il affirmé..

Par ailleurs le panéliste a soutenu que dans un domaine où les opportunités professionnelles se créent souvent par le bouche-à-oreille et les recommandations, avoir un mentor ouvre des portes et permet d’accéder à un réseau de professionnels et de multiplier ses chances d’intégrer des médias, des agences de communication ou des institutions.

Des étudiants saluent la qualité de l’exposé

« Un bon mentor ne transmet pas seulement des compétences techniques, mais aussi des valeurs clés comme l’éthique, la rigueur et l’engagement », a-t-il fait savoir. M. DORI a insisté sur l’importance de l’intégrité et du professionnalisme dans ces métiers, soulignant que la confiance du public est le plus grand capital d’un journaliste ou d’un communicant.

Bénédicte Kaboré, étudiante en communication, marqué par cet exposé a salué son apport pour sa carrière. « Avant ce panel, je voyais le mentorat comme un simple coaching. Aujourd’hui, je comprends qu’il s’agit d’une relation humaine qui peut transformer une carrière », a-t-elle laissé entendre. Dans le même sens, Abdoul Aziz Ouédraogo, étudiant en journalisme fait relever que le talent seul ne suffit pas. « Le bon encadrement fait toute la différence dans notre évolution », a dit le futur journaliste.

OMELA est une association créée en février 2024 et engagée dans l’accompagnement des jeunes au Burkina Faso. Elle met au cœur de ses actions, des programmes de mentorat afin d’aider davantage d’étudiants et jeunes professionnels à se frayer un chemin dans le monde du travail.

Joseph HARO