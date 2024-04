Burkina : Le gouvernement de Transition offre plus de 100 tonnes de vivres aux populations réinstallées

De nombreuses localités qui étaient inaccessibles en raison de l’insécurité, sont désormais fréquentables.

Le jeudi 18 avril 2024, une délégation du gouvernement conduite par la Ministre en charge de l’Action humanitaire est allée constater ces résultats et manifester son soutien aux personnes retournées dans leurs localités.

Dans cet élan de solidarité gouvernementale, les autorités ont apporté 122,5 tonnes de céréales composés de vivres et non vivres. Il s’agit entre autres , de 40 tonnes de riz, 42,5 tonnes de maïs, 40 tonnes de haricot, 200 bidons et d’huile alimentaire de 05 litres, 150 cartons de savon, 10 ballots de friperies.

Sidwaya.info

Source : DCRP/MSAHRNGF