Burkina : « Nous allons travailler en collaboration avec les autorités burkinabè pour l’atteinte des objectifs tracés dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement », représentant résident de l’Unicef

Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) a réaffirmé ce jeudi 4 janvier 2024 son engagement aux côtés du Burkina Faso.

En effet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu en audience, le Représentant de l’organisation au Burkina Faso, Dr John Agbor.

Les deux personnalités ont, échangé sur les domaines d’intervention de l’Unicef au Burkina Faso.

Il s’agit entre autres de la santé, la nutrition, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la lutte contre les violences basées sur le genre et surtout le volet humanitaire.

Selon le Dr John Agbor, 2024 sera une année de défis pour sa structure. « Nous allons travailler en collaboration avec les autorités burkinabè pour l’atteinte des objectifs tracés dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) notamment en son volet humanitaire » a-t-il indiqué

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a rassuré le représentant onusien, de sa disponibilité et celle des plus hautes autorités, à poursuivre la coopération avec l’UNICEF, et à l’accompagner dans l’atteinte de sa mission pour l’épanouissement des enfants au Burkina Faso.

Sidwaya.info