Cameroun : des prières organisées pour le chef de l’Etat Paul Biya

Des organisations chrétiennes et musulmanes prévoient une cérémonie œcuménique au palais des sports de Yaoundé le 17 octobre prochain

Des chrétiens et musulmans s’unissent pour prier en faveur du chef de l’Etat Paul Biya et pour la paix au Cameroun. Ils organisent une cérémonie de prière œcuménique au Palais polyvalent des sports de Yaoundé et convient le public à y participer. Le communiqué qui annonce l’événement est signé de Henri Eyebe Ayissi, vice-président du Collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun. Ce document prévoie la participation des dignitaires religieux et des hautes personnalités publiques et privées.

En rappel, un autre communiqué émanant du gouvernement avait interdit tout débat sur la santé du président Paul Biya.

Sidwaya info

Source : Journalducameroun.com.