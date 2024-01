CAN 2023 : le sélectionneur Velud apprécie « le mentale » des Étalons

Les Étalons du Burkina Faso ont battu la RD Congo (2-1) et terminent sereinement les préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui débutera le 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Les Étalons ont terminé leur stage de préparation à Dabaï par une victoire. Cette victoire est bonne pour le moral de l’équipe nationale. Hubert Velud, le sélectionneur des Étalons souligne que le principal point important est l’absence de blessés dans le groupe.

« La principale satisfaction, c’est qu’on n’a pas eu de blessés importants dans le groupe qu’on a ici. Les blessés sont ceux restés dans leur club. Il y a un excellent état d’esprit. Il y a une grande solidarité dans le groupe, une belle vie de groupe. On a fait beaucoup de travail même physiquement, on a bien travaillé. On pensera à bien récupérer et à faire un autre travail au niveau athlétique », a-t-il déclaré.

Sidwaya.info