CAN Côte d’Ivoire 2023 : les scorpions acceptent finalement de prendre part à la fête

Les Scorpions arrivent ce jeudi en Côte d’Ivoire. L’équipe nationale gambienne avait menacé de boycotter la Coupe d’Afrique des Nations de football pour des problèmes de sécurité et d’avion.

En effet, l’équipe voulait voler directement vers Yamoussoukro, qui est un aéroport plus petit et pour des raisons de sécurité, une approbation spéciale est requise pour les vols plus importants pour y atterrir. En plus, l’avion qui transportait la sélection vers la Côte d’Ivoire a dû faire demi-tour après neuf minutes de décollage à cause de problème technique.

Ainsi, le président Gambien Adama Barrow est rentré en contact avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à ce sujet. À cet égard, Air Côte d’Ivoire a déjà expédié un Airbus 319 qui arrivera à Banjul à midi pour transporter l’équipe. Les permis ont également été accordés pour que l’Airbus atterrisse à Yamoussoukro au lieu d’Abidjan.

Ces inquiétudes semblent derrière eux. La Fédération de football de Gambie est heureuse d’annoncer que les Scorpions quitteront l’aéroport international de Banjul à 16 heures ce jeudi.

Sidwaya.info