CAN Côte d’Ivoire 2023 : la domination de l’Afrique de l’Ouest

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 démarrent ce vendredi 02 février 2024. Parmi les 8 équipes en compétition, cinq viennent de l’Afrique de l’Ouest, à savoir la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Mali, le Cap-Vert et la Guinée. Ce qui illustre parfaitement la suprématie actuelle des pays de l’Afrique de l’Ouest sur le football continental.

Les affiches des quarts de finale de ce vendredi 02 février sont le Nigeria vs l’Angola au stade Felix Houphouët Boigny, la République démocratique du Congo (RDC) vs la Guinée au stade Olympique Alassane Ouattara. Le lendemain, le samedi 03 février, la Côte d’Ivoire, le pays organisateur du tournoi, affronte le Mali au stade de la Paix de Bouake et dans la soirée, le Cap-Vert jouera contre l’Afrique du Sud au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Cette CAN remplie de surprises a été marquée par l’élimination de plusieurs grandes équipes du football africain. Ce sont, entre autres, le Burkina Faso, le Maroc, le Sénégal, l’Égypte, le Cameroun, la Zambie, le Ghana, l’Algérie et la Tunisie.

Alassane KERE

Sidwaya.info