CEB de Nagréongo : une passation de service avortée dans une école

Pendant que les responsables des établissements scolaires s’activent pour que la rentrée scolaire 2023-2024 se passe bien, les choses semblent aller tout autrement du côté de l’école primaire publique d’un village de la commune de Nagréongo, région du Plateau central.

C’est du moins ce qu’a appris Kantigui qui a séjourné la semaine dernière dans ladite localité. En effet, il a été rapporté à Kantigui qu’une passation de service entre directeurs entrant et sortant de l’école dudit village n’a pas pu avoir lieu. La raison est que les inspecteurs qui étaient venus procéder à l’installation du nouveau directeur n’avaient pas en leur possession, son acte de nomination, selon ce qui a été dit à Kantigui.

A ce qu’il parait, le directeur sortant n’aurait pas été informé de la nomination de son successeur et de la passation qu’il aurait appris dans le groupe WhatsApp de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Nagréongo.

« On l’a affecté dans une autre école sans affecter un autre à sa place. Je pense que son affectation est liée à un différend qu’il eu avec ses collaborateurs de l’école », a ajouté l’interlocuteur de Kantigui qui a expliqué que c’est pour toutes ces raisons que le directeur sortant s’est opposé à la passation. Kantigui invite l’ensemble des acteurs à travailler à créer un climat propice afin que les activités pédagogiques se déroulent comme il se doit.

Boucle du Mouhoun : Les Smartphones interdits dans les établissements scolaires

A la veille de la rentrée scolaire, Kantigui est tombé sur un communiqué du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun qui interdit dans tous les établissements de son ressort territorial, l’utilisation des portables de type intelligent ou les Smartphones. Le signataire qui attache du prix à cette note, donne instruction aux encadreurs de confisquer tout téléphone de ce type et de le garder jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Car selon l’autorité régionale, les Smartphones entraînent une déconcentration des élèves et perturbent les cours dans les salles de classe. Le gouverneur appelle les parents d’élèves et les tuteurs à prendre leur responsabilité en main pour l’intérêt de leur progéniture. Egalement, il invite les enseignants à rationaliser les communications aux heures des cours car elle est source de déperdition du temps qui leur est imparti et de déconcentration des apprenants. Kantigui salue cette décision de l’autorité et invite les parents à l’appliquer, car, il y va de l’intérêt des enfants qui sont l’avenir de la Nation.

Pô : deux bébés abandonnés en moins de deux semaines

Kantigui a été choqué en apprenant qu’en moins de deux semaines, les services de l’action sociale, de la sécurité et de la santé de Pô ont été saisis à deux reprises pour des cas d’abandon de bébé dans la ville.

Selon la source de Kantigui, le premier cas a été enregistré, le 16 septembre 2024, aux environs de 4 heures du matin quand un couple du secteur 3 de la ville a été alerté par des cris d’un nourrisson dans une cour abandonnée. Voulant vérifier, le couple va se rendre compte qu’une fillette d’environ deux mois enveloppée avec un pagne et la maman introuvable sur les lieux.

Pendant que les services de l’action sociale s’activaient à trouver une famille d’accueil, ils seront saisis encore le 29 septembre, pour un autre cas d’abandon au secteur 6 de la ville. Là, c’est un garçonnet qui venait de naitre (avec toujours son cordon ombilical et le placenta enveloppé dans un pagne) qui a été abandonné dans une maison inachevée.

Une source de Kantigui précise que les deux bébés après avoir reçus des soins au CMA de Pô ont été placés dans des familles d’accueil. Kantigui invite donc les uns et les autres à des comportements sexuels responsables, en utilisant notamment le préservatif pour éviter des grossesses non indésirées.

Diapaga : les forces combattantes et la population assainissent le lycée Untaani

A la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 et à quelques jours du début des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la population civile, composée notamment des autorités administratives, coutumières et religieuses, sont sortis le mercredi 25 septembre 2024, à l’appel de l’Initiative présidentielle pour le développement et la veille citoyenne, pour assainir le lycée Untaani de Diapaga, a appris Kantigui.

« Armés » de pioches, de râteaux et de balais, ils ont désherbé

« proprement » les alentours des salles de classe et du bloc administratif de l’établissement, le tout dans une ambiance bon enfant. Selon toujours la source de Kantigui, les initiateurs de l’opération de salubrité veulent ainsi offrir un cadre d’apprentissage et de travail sain aux élèves et leurs enseignants.

Présentes au lycée Untaani, ce jour, les autorités provinciales de la Tapoa ont salué la résilience des acteurs éducatifs et des élèves. Elles les ont encouragés à garder ce cap avant de les rassurer de leur disponibilité à les accompagner dans leurs missions.

Kantigui salue cette action civilo-militaire qui est de nature à raffermir les liens entre forces combattantes et populations locales dans cette zone à fort défi sécuritaire.

