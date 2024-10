Lutte contre le grand banditisme : la gendarmerie démantèle trois réseaux de délinquants

La brigade de recherches de gendarmerie de Ouagadougou a démantelé trois réseaux de présumés délinquants pour actes de grand banditisme.

La brigade de recherches de gendarmerie de Ouagadougou a démantelé en ce mois de septembre 2024, trois (03) réseaux de présumés délinquants qui semaient la terreur dans les quartiers Dapoya, Paspanga et environnants de la ville de Ouagadougou. En effet, la sous-unité a reçu courant mois d’août 2024, de nombreuses plaintes de cambriolages, d’agressions à main armée des habitants des quartiers Dapoya, Paspanga, Tanghin et environnants. Au regard de la récurrence de ces faits gravissimes, une enquête a été ouverte. Les investigations ont permis de démanteler trois (3) réseaux de présumés malfrats. Ces réseaux constitués de dix (10) personnes dont l’âge varie entre seize (16) et trente (30) ans écumaient nuitamment les quartiers susmentionnés. Ils agissaient tous en synergie avec un modus operandi similaire. Se connaissant parfaitement, lesdits réseaux agissaient chacun dans une zone donnée et ce, à des heures tardives après avoir consommé de fortes doses de produits psychotropes. Les présumés délinquants se déplaçaient à pied et leurs cibles principales étaient les piétons et les motocyclettes qu’ils agressaient à vue. Les victimes estimées à plusieurs dizaines de personnes, étaient dépouillées de leurs téléphones portables et de leur numéraire. Tous les téléphones portables dérobés étaient revendus à un seul receleur qui est actuellement en cavale. Le numéraire est partagé entre les membres du gang la même nuit après la fin de leur opération. Il est à noter que les présumés malfrats sont pour la plupart des repris de justice. Pour les besoins de l’enquête des sorties de terrain aux endroits criminogènes ont permis la découverte et la saisine : d’une grande quantité de produits psychotropes notamment, 20 plaquettes de tramadol 120mg, 390 plaquettes de tramaking 225mg, 2230 plaquettes de tramaking 250mg, 980 plaquettes de trafadol 120mg, cinq (05) vélomoteurs sans documents toujours en cours d’identification. Il est à souligner que les dix (10) présumés délinquants ont tous été présentés au procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga 1. Aussi, la question de l’insécurité étant toujours préoccupante, c’est le lieu d’inviter les populations à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des services de police judiciaire aux numéros ci-après :

Centre national de veille et d’alerte : 1010

– Gendarmerie : 16

– Police : 17

