Semaine de la sécurité routière : 7 jours pour rappeler les gestes qui sauvent

Le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, a présidé le lancement des activités de la VIIIe édition de la semaine de la sécurité routière ,le mardi 1er octobre 2024, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « Mon casque pour la vie », cette édition se déroulera ,du 1er au 6 octobre 2024, dans toutes les villes du Burkina Faso.

Les cas d’accidents et de décès liés au non-respect des règles de la sécurité routière interpellent les autorités à prendre des mesures en vue de protéger la vie des populations. A cet effet, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) tient annuellement des journées de sensibilisation aux usagers de la route. Dénommée semaine de la sécurité routière, les activités de la VIIIe édition ont été lancées, le mardi 1er octobre 2024,s à Ouagadougou sur le thème : « Mon casque pour la vie ». Selon le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, les années passent et les statistiques en matière d’accidents croissent. Pour cette raison, la semaine de sécurité routière a été inscrite comme un contrat d’objectif entre l’Etat et l’ONASER. Aussi, a-t-il rappelé, en janvier 2024, le gouvernement a exigé que la vente des motos soit associée avec des casques pour éviter les cas d’accidents graves. Pour le ministre, à partir de janvier 2025, les agents en charge de la sécurité routière vont procéder au contrôle et mettre en application effective cette mesure. A l’occasion de cette semaine, plusieurs initiatives vont être mises en oeuvre. « Une communication sera faite à l’endroit des transporteurs et des acteurs de la promotion de la sécurité routière.

Nous envisageons aussi la production d’un guide de sécurité pour les transporteurs en commun pour faciliter le contrôle depuis les gares afin de réduire les tracasseries policières lors des voyages », a indiqué le ministre.

Des endroits identifiés

Par ailleurs, il a invité les populations à participer massivement aux différentes activités et se procurer des casques à prix subven-tionnés. Pour mener les actions de la semaine, des endroits stratégiques ont été identifiés. Pour le directeur général de l’ONASER, Regma Zongo, les ronds-points ou espaces publics dans les chefs-lieux de régions vont servir de cadre pour la campagne de sensibilisation sur les actions de contrôle d’accès de vitesse. L’une des innovations de cette semaine selon lui, est la formation des chauffeurs. De même dans les écoles, il a proposé une collaboration avec le ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales pour une formation formelle dès le bas âge. « J’invite les usagers et les acteurs de circulation routière à nous accompagner pour la réussite des activités. La finalité, c’est la protection des usagers sur la route », a-t-il souligné. Après avoir remercié les responsables de l’ONASER pour avoir reçu un casque, Salif Ouédraogo a invité les autres usagers à respecter le code de la route.

Oumarou RABO

Pauline KIEMA

(Stagiaire)