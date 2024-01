Chapelle de Tampouy  Karambissis: La cloche de la première église de   Ouagadougou a perdu sa « voix »

Sidwaya.info vous propose une nouvelle rubrique « Un lieu, une histoire ». C’est une capsule vidéo d’une à trois minutes présentant un lieu inédit en milieu rural ou urbain avec une charge sociale et historique. L’objectif est de présenter notre patrimoine culturel et architectural au public et surtout à la frange jeune de la population. Cette rubrique sera mise à jour une fois par semaine. Pour le premier numéro, découvrez la 1re et la plus vieille église de Ouagadougou située au quartier Tampouy Karambissis non loin de l’Hôpital Paul VI.