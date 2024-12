Chine : L’UNESCO inscrit la Fête du Printemps sur la liste du patrimoine culturel immatériel

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit mercredi la Fête du Printemps et les pratiques sociales du peuple chinois durant les célébrations du nouvel an traditionnel sur la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».

Cette décision a été prise lors de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient au Paraguay du 2 au 7 décembre. Le comité a reconnu la valeur patrimoniale de cette fête en raison du large éventail de rituels et d’éléments culturels uniques qu’elle implique pour toute la société chinoise.

La Fête du Printemps, qui marque en Chine le début du Nouvel An lunaire traditionnel, regroupe diverses pratiques sociales, dont des prières pour la bonne fortune et des réunions de famille. Elle comprend également des activités planifiées par les anciens et des festivités publiques organisées par les communautés, a indiqué l’UNESCO.

Selon la documentation réunie par l’UNESCO, les connaissances et coutumes traditionnelles associées à la Fête du Printemps sont transmises de manière informelle au sein des familles et des communautés, ainsi que de manière formelle par le biais du système éducatif. Les compétences artisanales et artistiques liées à cette fête sont transmises par un système d’apprentissage, et favorisent les valeurs familiales, la cohésion sociale et la paix tout en procurant un sentiment d’identité culturelle aux individus.

Le comité a également souligné que la fête représentait l’harmonie entre l’homme et la nature, et contribuait au développement durable dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et l’éducation. Elle joue en outre un rôle clé dans la sensibilisation à l’environnement.

Le vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme Rao Quan, qui dirigeait la délégation chinoise lors de la réunion de l’UNESCO, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance. Il a souligné que la Fête du Printemps était la fête traditionnelle la plus importante de Chine, et symbolisait l’aspiration des Chinois à une vie meilleure et à des liens forts avec leur famille et leur pays, tout en exprimant des valeurs d’harmonie entre l’homme et la nature.

Rao a expliqué que cette fête, qui se perpétue de génération en génération, apportait une force spirituelle durable au peuple chinois. Elle a toujours joué un rôle important dans la promotion de l’harmonie familiale et sociale, la stimulation du développement économique, la protection de l’environnement et la promotion des échanges culturels mondiaux.

Il a ajouté que l’inscription de la Fête du Printemps sur la liste de l’UNESCO contribuerait à promouvoir les valeurs universelles de paix et d’harmonie, et soulignerait le rôle essentiel du patrimoine culturel immatériel dans le développement durable.

Avec cet ajout, la Chine peut désormais se targuer de 44 éléments ou pratiques culturelles reconnus comme « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par l’UNESCO.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français