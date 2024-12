Tchad : Création d’une commission pour acter la rupture de l’accord militaire avec la France

Au Tchad, une commission a été mise en place pour gérer la fin de l’accord de coopération militaire avec la France.Le président Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre Allamaye Halina dirigent l’initiative. Vingt membres du gouvernement et de la présidence en font partie.

Cette instance, composée de responsables gouvernementaux et de la présidence, a pour mission de notifier officiellement la France, établir un plan pour résilier les engagements et régler les questions logistiques, juridiques et sécuritaires. Le processus a été acté le 4 décembre.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source: Sputnik Afrique