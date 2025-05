Combattants tombés au front: la gestion de 50 nouveaux clubs PMU’B confiée aux veuves et ayants droit

Des veuves et ayants droits des Forces combattantes tombées au front ont entamé, hier 7 mai 2025, à Ouagadougou, une formation de cinq jours de gérantes et aides-vendeuses des 50 nouveaux clubs PMU’B de la LONAB créés à leur profit. Une initiative de la Nationale des jeux du hasard pour soutenir les familles de ceux qui se sont sacrifiés pour la Nation, et ce, conformément à la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le 23 avril 2025, la LONAB a lancé une formation de quatre jours au profit de 20 veuves et ayants droit des Forces combattantes tombées au front. Une formation à la suite de laquelle, elles ont déjà intégré les Espaces courses en direct (ECD) de la LONAB, comme des guichetières. Après cette première cohorte, plusieurs autres veuves et ayants droit ont aussi entamés, hier mercredi 7 mai, 2025, à Ouagadougou, une formation de cinq jours comme gérantes et aide-vendeuses des 50 nouveaux clubs Pari mutuel urbain burkinabè (PMU’B), créés spécifiquement pour elles.

Ces clubs, selon le Directeur général (DG) de la Nationale des jeux du hasard, Ben Harouna Zarani, sont octroyés en tenant compte de toutes les entités des Forces combattantes engagées au front. Il s’agit de 10 clubs pour les veuves et ayant droits de la Police nationale, neuf pour la Gendarmerie, huit pour l’Armée de terre, six pour l’Armée de l’air. Dans le lot, il y a trois pour la Douane, trois pour les Eaux et forêts et deux pour la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie et deux pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Durant cinq jours, elles vont bénéficier d’une formation complète et mieux adaptée à leurs futures tâches. Pour l’encadreur des formateurs, Yamba Jean Zida, par ailleurs le directeur régional du Centre de la LONAB, les modules seront axés sur les procédures de la LONAB, le langage et les termes techniques des jeux. Elles vont également s’approprier, entre autres, les différentes variantes des jeux et des prises.

« Face au sacrifice ultime consenti par vos époux, pères et frères tombés avec honneur sur le champ de bataille pour défendre notre patrie, il est de notre devoir, en tant qu’entreprise citoyenne, d’apporter notre pierre à l’édifice de votre autonomisation et de votre bien-être », a dit le DG, Ben Harouna Zarani, pour justifier l’initiative de son institution. Il a confié que ce jour, qui a marqué le lancement de la formation, constitue une étape significative pour ces braves, obligées de prendre la relève pour assurer une existence digne pour des familles dont elles sont devenues les principaux piliers.

« L’ouverture des 50 nouveaux clubs PMU’B est porteuse de symboles d’espoir et d’opportunités, car fruit d’une décision éclairée du Conseil d’administration de la LONAB, guidée par une directive gouvernementale forte et empreinte d’humanité », a expliqué M. Zarani.

Des ambassadrices de la LONAB

A cet effet, le DG de la LONAB a soutenu que l’attribution des 50 clubs aux veuves des FDS et VDP n’est pas un simple geste, mais plutôt l’expression concrète de la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont donné leur vie pour sa sécurité et sa pérennité. « C’est un témoignage de notre engagement à ne jamais oublier leur sacrifice et à soutenir ceux qu’ils ont laissé derrière eux, conformément à la vision du chef de l’Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré », a ajouté Ben Harouna Zarani.

Il a dit croire aux potentiels, à la résilience et à la capacité des apprenantes à faire de ces clubs PMU’B des entreprises florissantes. Comme les 20 premières qui ont déjà intégrés les ECD de la LONAB, celles du jour sont des ambassadrices de la LONAB et de ses missions, selon son premier responsable.

« A travers ces clubs, vous perpétuez la mémoire de vos proches tout en construisant votre propre avenir et en participant activement à l’économie de notre pays », a développé le DG Zarani. A terme, ce sont 170 emplois directs, qui seront créés par la LONAB. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Pour l’une d’elles, Rita Pafadnam, ce nouveau poste représente beaucoup pour elle et ses enfants.

« Cela va vous donner une autonomie financière pour une prise en charge adéquate de nos enfants », s’est-elle réjouie. Toutefois, elle a souhaité que toutes ses coépouses bénéficient de telles initiatives. L’engagement de la LONAB est également salué par le directeur général de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victime de guerre, (ASVOVIG), le médecin lieutenant-colonel, Lamine Ouédraogo.

Il a rappelé que depuis plusieurs années, la LONAB soutient les femmes des combattants à travers plusieurs initiatives pour améliorer leurs conditions de vies. Aux apprenantes, en plus des compétences professionnelles, il leur a exhortées à rester humaines et à propager la convivialité dans leur espace de travail.

