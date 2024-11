Conduite de la Transition: le système des Nations unies réitère son soutien au Burkina

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation de la Fédération burkinabè de cyclisme, le coordinateur du Système des Nations unies au Burkina Faso, Carol Flore Smereczniak et l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Esther Loeffen.

Le Système des Nations unies réitère son engagement à soutenir le Burkina Faso. C’est ce qu’a fait savoir son coordinateur-résident, Carol Flore Smereczniak, à l’issue d’une audience avec le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma. Cette entrevue avec le chef du Parlement burkinabè, a fait savoir la diplomate onusienne, s’inscrit dans le cadre de ses visites de courtoisie aux autorités burkinabè. «

Nous avons passé en revue les priorités de l’Assemblée législative et l’actualité. Nous avons parlé des avancées relatives au code des personnes et de la famille et nous avons indiqué la disponibilité des Nations unies à soutenir l’ALT, et de la meilleure manière qui convient », a-t-elle précisé. Mme Smereczniak a salué également l’assiduité de l’ALT dans la tenue de ses sessions et reconnu le leadership de son président. « C’était pour échanger sur les priorités nationales et dire que nous sommes à l’écoute et disponibles pour accompagner », a-t-elle rassuré.

La délégation de la Fédération burkinabè de cyclisme burkinabè, conduite par son vice-président en charge des équipes nationales, Nedanlou Ismaël Gnaon, a aussi été reçue par le chef du Parlement A sa sortie d’audience, il a indiqué que sa délégation est venue traduire sa reconnaissance au président de l’ALT pour son soutien continu au cyclisme burkinabè, notamment l’équipe nationale féminine de cyclisme. M. Gnaon a fait savoir que l’équipe féminine de cyclisme a participé au Tour cycliste international du Burundi et au Grand prix cycliste de la ville de Bujumbura qui, a-t-il rappelé, ont été remportés respectivement par Lamoussa Zoungrana et Awa Bamogo.

« La Fédération est une association reconnue d’utilité publique ; donc elle bénéficie du soutien d’une subvention publique si bien que tous les résultats que nous arrivons à engranger sont le fruit de l’appui du peuple burkinabè. C’est dans ce sens que nous sommes venus exprimer notre gratitude au président de l’ALT pour toutes ces victoires », a déclaré M. Gnaon. Il a ajouté que la représentation nationale a toujours apporté son appui pour le dynamisme du cyclisme burkinabè.

La deuxième personnalité à être reçue par Ousmane Bougouma est l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther Loeffen. A l’issue de l’entretien, la diplomate a fait savoir que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de ses échanges avec les autorités burkinabè. Plus précisément, Esther Loeffen a soutenu qu’il s’est agi, avec le président de l’ALT, de discuter des questions importantes pour le Burkina Faso et de voir ce que le Royaume des Pays-Bas peut apporter pour le développement du Burkina Faso. « Les Pays-Bas et le Burkina Faso coopèrent dans plusieurs domaines sans oublier les deux Parlements », a-t-elle laissé entendre.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Alida BAGORO

(Stagiaire)